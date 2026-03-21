Trump ia în calcul încheierea operațiunii din Iran. S-a încercat lovirea cu rachete balistice a unei baze militare americane aflate la 4.000 de kilometri distanță

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA ia în considerare „încheierea" operațiunii sale militare din Iran, adăugând că alte țări ar trebui să supravegheze Strâmtoarea Ormuz, potrivit WSJ.

Președintele a spus că ar putea „purta un dialog" cu liderii iranieni, dar a adăugat: „Nu vreau să fac un armistițiu... Nu faci un armistițiu atunci când distrugi literalmente cealaltă parte." Pentagonul a anunțat că trimite trei nave de război și mii de pușcași marini suplimentari în Orientul Mijlociu, în a doua desfășurare de pușcași marini în regiune în ultima săptămână.

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază medie de acțiune asupra bazei Diego Garcia, dar nu a lovit baza militară americano-britanică din Oceanul Indian, relatează Wall Street Journal, citând mai mulți oficiali americani. Una dintre rachete a eșuat în zbor, în timp ce o navă de război americană a lansat un interceptor SM-3 asupra celeilalte, deși nu s-a putut stabili dacă interceptarea a reușit, arată ziarul.

Țintirea bazei Diego Garcia de către Iran, aflat la aproximativ 4.000 de kilometri de Iran, indică faptul că rachetele sale au o rază de acțiune mai mare decât a recunoscut anterior Teheranul, subliniază WSJ. Acesta notează că ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susținut luna trecută că Iranul a limitat raza de acțiune a rachetelor sale la 2.000 de kilometri.