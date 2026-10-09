Eric Deters, omul de afaceri căruia Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari, cere demiterea ambasadoarei
Postat la: 09.10.2026 |
Omul de afaceri Eric Deters a declarat că „nu are nicio îndoială" că a fost vorba de un aranjament de tip „bani contra influenţă", susţinând că Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare a SUA în Grecia şi fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., i-a cerut să-i transfere 100.000 de dolari pentru a-şi achita factura de la American Express, în schimbul ajutorului ei în cadrul administraţiei Trump. Deters a precizat că Guilfoyle ar trebui „să-şi piardă funcţia de ambasador", potrivit news.ro.
Eric Deters: "Guilfoyle ar trebui să-şi piardă funcţia de ambasador"
Într-un interviu acordat CBS News, Eric Deters a spus că Guilfoyle ar trebui „să-şi piardă funcţia de ambasador" din cauza presupusului său comportament, după ce mesajele dintre cei doi, datând din luna iulie a anului trecut, au fost publicate în The Wall Street Journal.
Businessman Eric Deters claims Kimberly Guilfoyle, now the U.S. ambassador to Greece and ex-fiancee of Donald Trump Jr., asked him to wire $100,000 to pay her American Express bill in exchange for her help with the Trump administration ahead of Guilfoyle's Senate confirmation hearing. @weijia reports. https://t.co/fCmz41NeUY
- CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 8, 2026
„A fost un schimb de favoruri", afirmă Deters
„A fost un schimb de favoruri", a declarat Deters joi la CBS News.
Deters susţine însă că nu i-a dat niciodată banii. „Din păcate pentru Kimberly Guilfoyle, la acea vreme, în acel moment, nu aveam 100.000 de dolari de dat lui Kimberly Guilfoyle; altfel, aş fi fost suficient de prost încât să o fac", a recunoscut el.
Deters a spus că a inventat o „scuză", şi anume că soţia sa nu ar fi fost de acord cu asta.
Oficialilor de la Casa Albă li s-a spus că mesajele text dintre Guilfoyle şi Deters sunt autentice, au declarat pentru CBS News surse familiarizate cu această chestiune. Unii consilieri ai lui Trump şi-au exprimat nemulţumirea faţă de acţiunile lui Guilfoyle, potrivit surselor.
The Wall Street Journal a relatat că Guilfoyle l-ar fi contactat pe Deters cu câteva zile înainte de audierea sa din Congres pentru numirea în funcţia de ambasador al SUA în Grecia, spunându-i că are nevoie de 100.000 de dolari pentru a-şi achita datoria de pe cardul de credit American Express într-un mod care să nu fie vizibil public.
„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii către American Express; asta e tot ce se va vedea", i-a scris Guilfoyle lui Deters pe 3 iulie, potrivit capturilor de ecran ale mesajelor furnizate către CBS News. „Am fost anunţată oficial, dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi", a scris ea, încheind mesajul cu un emoji cu mâinile împreunate în rugăciune.
Audierea sa de confirmare au avut loc pe 9 iulie 2025, iar mesajul i-a fost trimis lui Deters pe 3 iulie. Ea i-a trimis „Instrucţiuni American Express" într-un document PDF.
CBS News a analizat mesajele, care au fost furnizate de Deters ca parte a unui dosar de 292 de pagini ce include zeci de pagini de plângeri împotriva unor personalităţi din cercul lui Trump, comunicări cu Guilfoyle şi alţii, fotografii ale lui Deters alături de Guilfoyle, preşedintele Trump, Eric Trump şi Trump Jr., precum şi un fragment extins dintr-o carte scrisă de Deters.
CBS News precizează că i-a contactat pentru reacţii pe purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat şi ai Casei Albe, precum şi pe Guilfoyle.
Deters susţine că a plătit sute de mii de dolari unor persoane din anturajul lui Trump
Deters, un susţinător de lungă durată al lui Trump, este un avocat pensionat şi om de afaceri din Kentucky care a fost sancţionat de Curtea Supremă a statului Ohio în 2021 pentru exercitarea neautorizată a profesiei de avocat. De asemenea, a candidat fără succes pentru funcţia de guvernator al statului Kentucky şi pentru locul din Camera Reprezentanţilor al congresmenului Thomas Massie.
De ani de zile, Deters încearcă să atragă atenţia mass-media şi să obţină sprijin politic pentru o campanie de extrădare a chirurgului ortoped specializat în intervenţii pe coloana vertebrală, dr. Abubakar Durrani. Guvernul consideră că Durrani a fugit din ţară în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de fraudă în domeniul sănătăţii. Acesta a fost acuzat că a facturat către Medicare, Medicaid şi companii private de asigurări milioane de dolari pentru operaţii inutile la coloană vertebrală, care erau potenţial dăunătoare pentru pacienţi. Deters a declarat că se simte jignit de faptul că nu a primit niciodată sprijin din partea unor personalităţi influente din cercul lui Trump pentru eforturile sale de a-l extrăda pe Durrani în SUA.
„Le-am trimis un e-mail lui Susie Wiles, lui Don Jr. şi lui Kimberly Guilfoyle şi le-am spus: «Aveţi timp până luni, la ora 5, să mă ajutaţi în legătură cu victimele lui Durrani»", a spus el. „Nu mi-au răspuns. Şi le-am spus: «Dacă nu o faceţi, mă voi adresa presei şi voi încerca să obţin ajutorul mass-media, pentru că voi nu mă ajutaţi.» Aşa că le-am dat o ultimă şansă, iar ei m-au ignorat", a povestit el.
În mesajele text analizate de CBS News, Deters, care a afirmat că reprezintă sute de foşti pacienţi ai lui Durrani, crede că ar putea beneficia de pe urma extrădării lui Durrani în SUA. El le-a scris lui Trump Jr. şi producătorului podcastului lui Guilfoyle, Drew Lynch, şi le-a sugerat: „Dacă cineva din anturajul lui Don Jr. sau din cercul vostru este interesat să asculte o propunere despre cum s-ar putea câştiga mulţi bani cu o investiţie mică în această chestiune legată de Durrani, anunţaţi-mă".
Deters, care nu mai practică avocatura, ar fi avut de câştigat financiar dacă ar fi reuşit să-l dea în judecată pe Durrani.
Chiar înainte de a prelua funcţia în 2025 şi la scurt timp după ce Guilfoyle şi Trump Jr. şi-au rupt logodna, Donald Trump a anunţat că intenţionează să o numească pe Guilfoyle în funcţia de ambasador al SUA în Grecia. Dar Deters susţine că influenţa ei a scăzut de când s-a încheiat relaţia ei cu Trump Jr.
„Nu era nicio îndoială că ar fi făcut orice pentru mine", a spus Deters. „Problema era că se afla la marginea lumii lui Trump", a adăugat el.
Deters mai susţine că Guilfoyle ştia că nu este corect să solicite plata. „Ştia că era ceva în neregulă cu asta pentru că se supăra mereu pe mine", a spus Deters. „Adică, sunt naiv, pun lucrurile în scris, i le trimit. Ea se supără. Vrea să folosesc Signal. Nu ştiam ce este Signal", a mărturisit omul de afaceri.
Guilfoyle i-ar fi cerut să nu mai scrie mesaje şi să comunice prin Signal
La sfârşitul lunii iunie 2025, ea i-a trimis un mesaj: „Eric, mi-aş dori cu adevărat să nu mai scrii totul. Este foarte periculos şi nu te ajută nici pe tine, nici pe mine, când ai putea pur şi simplu să mă suni pe Signal". Deters tocmai îi trimisese un mesaj în care se plângea că ea nu îşi îndeplinise sarcinile pe care el i le ceruse, inclusiv aceea de a-i asigura o apariţie în podcastul lui Tucker Carlson.
„Ţi-am oferit cu generozitate 1 milion de dolari, odată ce Durrani va ajunge la o înţelegere, dacă îmi asiguri o apariţie la Tucker", i-a scris el.
El s-a plâns, de asemenea, că pregătise un „rezumat concis" pentru Pam Bondi, pe atunci procuror general, dar „nu a primit nimic concret".
Deters a solicitat, de asemenea, o întâlnire cu Billy Long, pe atunci comisar al IRS, în legătură cu o problemă fiscală, şi voia ca Guilfoyle să-i trimită versurile unei piese pe care o compusese pentru Kid Rock.
Deters spune în mesaj: „Nu sunt naiv şi nici un fraier. Am nevoie de rezultate. Dacă nu sunt rezultate, nu am de ce să plătesc".
La scurt timp după aceea, el a făcut noi presiuni printr-un mesaj text: „Până în acest moment, pun pariu că nu ai trimis niciun e-mail şi nu ai dat niciun telefon către Wells (producătorul lui Tucker Carlson), Bondi sau Long." Guilfoyle i-a răspuns că acuzaţia lui este „complet falsă" şi a trimis ca dovadă un fişier PDF cu o scrisoare în care îl felicita pe Long pentru confirmarea sa în funcţie şi îi cerea să acorde atenţie problemei fiscale a lui Deters.
Deters susţine că în trecut a mai făcut plăţi către Guilfoyle şi membri ai familiei Trump. „I-am plătit un total de 300.000 de dolari", a spus el. „Lui Don Jr. 200.000 de dolari pentru două apariţii. Lui Eric Trump 100.000 de dolari, 125.000 de dolari pentru comitetul de acţiune politică (PAC) al preşedintelui Trump, 100.000 de dolari pentru a merge la Kentucky Derby cu Trump. Aşadar, am plătit o sumă mare de bani către Trump World", a spus el, adăugând că nu a datorat niciodată bani lui Guilfoyle sau altcuiva din anturajul lui Trump.
Marco Rubio şi JD Vance reacţionează la acuzaţiile privind plata datoriei
Aflat în Grecia, unde Guilfoyle l-a întâmpinat pe aeroport la începutul acestei săptămâni, secretarul de stat Marco Rubio i-a mustrat pe jurnalişti pentru că au pus întrebări despre această chestiune. „Voi umblaţi pe aici crezând că, doar pentru că o sursă v-a spus ceva şi voi aţi relatat asta, este adevărul absolut", le-a reproşat Rubio. „Nu este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut pentru mine. Nu aşa facem noi lucrurile", a spus el.
Rubio a refuzat, de asemenea, să comenteze, deoarece ştirea fusese „publicată literalmente cu câteva ore în urmă", spunându-le reporterilor că nu discută astfel de chestiuni „într-o conferinţă de presă, pe pista unui aeroport, într-o ţară străină".
În momentul în care Rubio a părăsit Grecia, Guilfoyle era prezentă, dar stătea deoparte, menţionează CBS News.
Joi, CBS News l-a întrebat pe vicepreşedintele JD Vance despre situaţia în care un oficial guvernamental ar cere cuiva să-i achite datoria. „Aveţi vreo reacţie faţă de faptul că un oficial al guvernului SUA, în acest caz un ambasador al SUA, cere cuiva să-şi achite datoria în schimbul accesului la alţi oficiali guvernamentali?" l-a întrebat pe Vance corespondenta CBS la Casa Albă.
„În această ipoteză, evident că nu-mi place asta, dar, ştiţi, nu ştiu exact despre cine vorbiţi. Nu cunosc toate detaliile", a răspuns Vance.
Deters a insistat că relaţia sa cu Guilfoyle a fost pur politică. „Kimberly Guilfoyle şi cu mine nu avem absolut nicio relaţie personală, nimic", a declarat el pentru CBS News.
Însă Deters este acum hotărât să-şi spună povestea. El a spus că vrea să atragă atenţia asupra victimelor doctorului Durrani. Şi vrea ca Guilfoyle să fie demisă din funcţia de ambasador al SUA „Sunt un tip dur", a spus Deters. „O să reuşesc s-o interoghez sub jurământ pe Kimberly Guilfoyle", a menţionat el, sugerând un eventual litigiu în instanţă.
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