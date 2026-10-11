Elon Musk joacă din nou în echipa lui Donald Trump și cere schimbarea lui Volodimir Zelenski: "A mers prea departe!"

Miliardarul american Elon Musk şi-a arătat susţinerea pentru declaraţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi „putut pune capăt acestui război de multe, multe ori, dar a ales să nu o facă" şi că Ucraina ar avea nevoie de un nou lider, relatează Ukrainska Pravda.

Elon Musk a comentat un videoclip al contului de X Rapid Response 47, un cont asociat echipei de comunicare a preşedintelui american, în care Trump afirmă că, aparent, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti creează probleme cu combustibilul la nivel mondial. „Zelenski a mers prea departe", a scris Musk. Într-un alt comentariu, cel mai bogat om din lume a declarat: „Sunt de acord, a venit timpul ca Ucraina să aibă un nou lider".

Elon Musk, care a fost cel mai de încredere ajutor al lui Donald Trump la începutul celui de-al doilea mandat al său, fiind însărcinat în cadrul administraţiei cu tăierile bugetare, a intrat apoi în dizgraţie şi în cele din urmă a plecat de la Casa Albă, după divergenţe clare şi chiar animozităţi faţă de Trump. Ulterior, tensiunile s-au mai atenuat, iar în ultimul timp, cel mai bogat om din lume pare să-i fi intrat din nou în graţii lui Trump.

Trump a cerut schimbarea lui Volodimir Zelenski

Vineri, preşedintele SUA a anunţat că a purtat o discuţie cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi a convenit ca Rusia să furnizeze motorină către SUA, ridicând sancţiunile. Zelenski a criticat dur aceste acţiuni ale lui Trump, calificând ridicarea sancţiunilor drept un pas absolut îngrozitor. El a subliniat că acest „cadou de ziua de naştere a lui Putin" îi va asigura agresorului miliarde suplimentare pentru continuarea războiului.

Zelenski a mai declarat că echipa ucraineană de negociatori aflată în SUA a fost folosită drept „paravan" pe fondul înţelegerilor dintre Trump şi Putin privind livrările de combustibil. Consilierul preşedintelui rus, Iuri Uşakov, a declarat că, într-o conversaţie telefonică cu Trump, Putin a respins posibilitatea unor negocieri de pace şi a subliniat că Rusia va continua acţiunile militare până când îşi va atinge „toate obiectivele".

După apariţia ştirii despre acordul dintre SUA şi Rusia, mass-media a relatat că negocierile dintre reprezentanţii SUA, Ucrainei, ţărilor europene şi NATO, desfăşurate la Miami, pe tema căilor de dezescaladare şi încheiere a războiului, s-au încheiat înainte de termen. Sâmbătă, consilierul prezidenţial pe probleme de comunicare, Dmitri Litvin, a anunţat că delegaţia ucraineană care a participat la negocierile din SUA se îndreaptă deja spre casă.