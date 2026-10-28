Liliana Ryanna Popescu, șefa de imagine a lui Călin Georgescu, a invocat dreptul la tăcere după ce a confirmat mai multe informații pentru DIICOT

Șefa de imagine a lui Călin Georgescu, Liliana Popescu, cunoscută drept Ryanna, a fost audiată de procurorii DIICOT în dosarul de presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Potrivit surselor judiciare, aceasta ar fi confirmat o întâlnire din 2023 între Georgescu și omul de afaceri Răzvan Leu.

Totodată, ea a trebuit să explice și discuții, ulterioare acestei întâlniri, dintre ea și tatăl afaceristului pe care îl ținea la curent cu evoluția găsirii unor investitori care să rezolve situația creată. Procurorul de caz a întrebat-o pe șefa campaniei de imagine a lui Georgescu „dacă a încercat intervină pe lângă Răzvan Leu, ca acesta să nu sesizeze organele de cercetare penală" și „dacă Georgescu i-a cerut să intervină în acest sens.

La ambele întrebări femeia a uzat de dreptul la tăcere arătând sec că nu are „nimic de declarat". Cu ocazia audierii, martora a precizat că nu își mai amintește dacă a afirmat că nu o surprinde arestarea lui Călin Georgescu și a soției acestuia, Cristela Georgescu, iar dacă a afirmat acest lucru, această afirmație ar fi fost în contextul blocării demersului politic sub orice formă a inculpatului Călin Georgescu.

Conform sursei citate, Ryanna Popescu ar fi confirmat „o întâlnire dintre Călin Georgescu, Răzvan Leu, Ion Leu și Vasile Croitoru, din anul 2023, în care omul de afaceri a expus tuturor persoanelor prezente problema soluționării situației litigioase existente și nu s-au discutat eventuale soluții în această problemă".

„La întrebarea procurorului: „V-a comunicat vreuna dintre aceste persoane la ce soluție s-a propus?", martora a răspuns că „Nu am nimic de declarat în acest sens. Ion Leu a pretins că dorește rezolvarea problemei și că are răbdare. Nu știu ce s-a propus", au mai explicat sursele consultate de publicație.

Ancheta procurorilor DIICOT în dosarul de presupusă înșelăciune față de afaceristul Răzvan Leu o găsește pe șefa de imagine a fostului candidat la alegerile prezidențiale într-o postură de „mediator" care urma să identifice afaceriști potenți care să rezolve problema financiară uriașă apărută „între părți".

„La un moment dat, în cursul anului 2023, Răzvan Leu a fost contactat de către Călin Georgescu care l-a invitat într-o locație din zona Porsche Pipera, mai exact într-o clădire de birouri, la etajul 2 sau 3, unde a fost așteptat de către acesta, Ryanna Popescu și Vasile Croitoru.

Pe ceilalți doi era pentru prima dată când îi întâlnea. Din discuții a înțeles că Ryanna Popescu se ocupa cu imaginea lui Georgescu, iar Croitoru este un om potent financiar și cu afaceri în România disponibil să-l sprijine pe Călin Georgescu în demersul „salvarea României"", se arată în dosar.

Neavând niciun rezultat medierea, avocata lui Răzvan Leu, Maria Florea, a avut trei întâlniri cu Călin Georgescu la care a participat și Riana Popescu, scopul acestora fiind recuperarea sumei de 1.100.000 euro.

În aceste discuții, se arată în dosar, avocata afaceristului i-a precizat lui Georgescu faptul că „el este cel care l-a determinat să vireze suma de 1.100.000 euro, tot el fiind cel care trebuie să restituie suma de bani și trebuie găsită o soluție juridică directă, între firma lui Răzvan Leu și Georgescu, întrucât toate propunerile anterioare au fost nu doar neserioase ci și nelegale".

După aceste întâlniri, Ryanna Popescu, în calitate de mesager al lui Călin Georgescu, a continuat să discute cu tatăl lui Răzvan Leu „pentru a găsi soluții în vederea recuperării banilor, inclusiv că se va deplasa în străinătate să identifice potențiali finanțatori ai campaniei și astfel omul de afaceri va intra în posesia sumei de 1.100.000 euro".

Ryanna Popescu l-a contactat pe tatăl omului de afaceri și i-a precizat că „finanțatorii pe care îi găsise și-au retras sprijinul pentru că numitul Georgescu nu a mai apărut public". „Tot ea a mai trimis mesaje prin care tot caută să amâne plata sumei de bani", mai arată procurorii DIICOT în dosar.