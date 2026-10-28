Informații despre cauza accidentului feroviar din Spania. Ce ar fi dus la ciocnirea celor două trenuri
Postat la: 28.10.2026 |
O posibilă eroare a unui angajat al administratorului feroviar Adif ar putea explica accidentul dintre două trenuri de mare viteză produs miercuri, 28 octombrie, în Spania. Potrivit presei spaniole, un tren ar fi primit permisiunea să își continue drumul, deși un altul se afla oprit pe aceeași linie. Cauza accidentului nu a fost însă confirmată oficial.
Accidentul a avut loc în jurul orei 08:54, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo. Un tren AVE al companiei Renfe a lovit din spate un tren Iryo care staționa pe șine. În urma impactului, două vagoane au deraiat și au căzut de pe un terasament. Zeci de persoane și-au pierdut viața.
Potrivit El País, care citează surse guvernamentale, problemele ar fi început după apariția unei defecțiuni la sistemul automat de siguranță. Mai multe trenuri aflate în zonă au fost oprite, iar circulația a fost reluată ulterior printr-un sistem alternativ de semnalizare.
În aceste condiții, un operator din centrul de control Atocha, din Madrid, ar fi autorizat trenul Renfe să înainteze, fără să țină cont de faptul că trenul Iryo se afla încă pe aceeași linie. Cadena SER relatează că semnalul indica oprirea, dar un angajat ar fi permis trecerea trenului AVE, care a lovit garnitura staționată.
Nu se știe deocamdată de ce trenul Iryo nu și-a continuat deplasarea după reluarea circulației și nici în ce împrejurări a fost autorizat celălalt tren să înainteze. Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a transmis agenției EFE că verifică toate sistemele implicate și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele. Instituția a precizat că nu a identificat încă motivul coliziunii.
Potrivit televiziunii publice RTVE, la momentul accidentului, trenurile circulau prin sistemul alternativ BSL, după ce sistemul automat de protecție LZB suferise o defecțiune. În acest mod de funcționare, controlul vitezei și al distanței dintre trenuri nu mai beneficiază de aceeași supraveghere automată continuă.
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