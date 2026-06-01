Sondaj Avangarde - Românii sunt dispuși să-și asume criza și ar dori alegerile anticipate: Nu își doresc un premier tehnocrat

Un sondaj realizat de Avangarde ne arată faptul că românii înțeleg costurile și mizele actualei crize politice, iar una dintre căile de rezolvare ar fi ajungerea la alegerile anticipate.

În ciuda faptului că alegerile anticipate ar genera o criză politică prelungită, românii își doresc o tranșare a situației din Parlament, în așa fel încât pe viitor situația să nu mai fie la fel de volatilă politic.

Românii vor alegeri anticipate și un Guvern politic

Întrebați dacă sunt de acord cu premier independent, 53% dintre repondenți consideră că aceasta ar fi o variantă "proastă" și doar 36% susțin că aceasta ar fi o variantă "bună".

De asemenea, în continuarea acestei întrebări, 52,7% dintre repondenți au explicat că și-ar dori un Guvern politic, pentru că aceștia ar putea fi trași la răspundere în cazul unui eșec, în timp ce tehnocrații nu pot deconta din punct de vedere politic.

Pentru că această criză politică provine din faptul că Parlamentul este fărâmițat și există riscul ca întreaga legislatură să fie una presărată de rupturi politice, 56,4% dintre repondenți văd alegerile anticipate ca o soluție pentru a tranșa situația din Parlament.

Pentru a se ajunge la alegeri anticipate este nevoie ca un Guvern să fie respins de două ori de Parlament și atunci președintele are posibilitatea constituțională să dizolve Parlamentul, iar apoi se vor organiza alegeri anticipate.

Românii vor o apropiere de marile puteri din UE

În ceea ce privește situația internațională, 66,7% dintre repondenți consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de forțele Uniunii Europene, de Germania și de Franța.

În același timp, 45,6% dintre repondenți consideră că România nu ar trebui să facă eforturi pentru a se apropia de SUA și Donald Trump, în timp ce 42,8% consideră că ar trebui să ne apropiem de administrația Trump.