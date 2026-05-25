Deși are autoturism și pază SPP, OanaȚoiu (USR) cere bani de transport și de la Parlament. Reacția ministrului Afacerilor Externe

Oana Țoiu, ministrul USR al Afacerilor Externe, are asigurat transportul gratuit din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), dar încasează lunar câte 1.400 de lei de la Camera Deputaților, instituție căreia îi cere să-i deconteze banii pentru transport în calitate de deputat de București.

Pe lângă transport, Oana Țoiu a solicitat pentru o scurtă perioadă să i se deconteze chiar și chiria pentru un apartament Mai mult, Oana Țoiu a solicitat pentru o scurtă perioadă să i se deconteze chiar și chiria pentru un apartament în care trebuia să funcționeze biroul său de parlamentar, dar pe care l-a tranformat în spațiu privat de lucru. Ministra Oana Țoiu a recunoscut că are asigurat transportul gratuit din partea SPP, dar a susținut că nu-și mai aduce aminte dacă a cerut banii pentru transport de la Camera Deputaților. Un răspuns oficial arată că i-a cerut și primit.

Oana Țoiu a fost aleasă deputat de București în decembrie 2024, pe listele USR. Documente obținute de jurnaliști arată că deputata Oana Țoiu a solicitat Camerei Deputaților să-i deconteze lunar banii pentru transport din circumscripția electorală București până la locul în care își desfășura activitatea politică. Adică 1.400 lei lunar pentru a se deplasa până la sediul Palatului Parlamentului, acolo unde își are sediul Camera Deputaților.

Începând cu 23 iunie 2025, Oana Țoiu a fost numită și ministră a Afacerilor Externe, tot din partea USR, în guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Funcția politică a venit cu o serie de beneficii. În calitatea sa de șefă a diplomației românești, de exemplu, ministra Oana Țoiu beneficia de pază, protecție și transport gratuit din partea Serviciului de Protecție și Pază. Cu toate acestea, Oana Țoiu a continuat să ceară Camerei Deputaților să-i deconteze lunar banii pentru transport.

Camera Deputaților a transmis că Oanei Țoiu i s-a decontat în perioada ianuarie - decembrie 2025 câte 1.400 lei lunar pentru cheltuieli legate de transport. În total: 16.800 lei. Întrebată dacă beneficiază de serviciile SPP, ministra Oana Țoiu a răspuns afirmativ. Deși este ministru, Oana Țoiu a cerut Camerei Deputaților să-i dea bani de transport.

„Da, dar nu cred că am luat banii de transport. Dacă verificați, o să vedeți că nu sunt. Vă zic sigur că nu. De la începutul mandatului meu de ministru nu am mai cerut banii respectivi. O să mă întorc la parlament să cer o adeverință pentru asta", a declarat ministra Oana Țoiu.

La finalul anului 2024, deputata Oana Țoiu a închiriat un apartament într-un bloc de pe Calea Victoriei din București. Costul chirieri era de 650 de euro pe lună, bani decontați de Camera Deputaților. Acolo urma să funcționeze biroul de parlamentar al deputatei Oana Țoiu. Ceea ce, însă, nu s-a întâmplat niciodată. Actuala ministră a renunțat să mai ceară banii pentru chiria apartamentului pe data de 28 februarie 2025, după doar două luni.

Întrebată dacă a locuit în apartamentul închiriat din bani publici, Oana Țoiu a negat. „Nu locuiesc acolo. A funcționat ca și cabinet parlamentar o perioadă, în timp ce am avut și cabinetul la Camera Deputaților, de vicepreședinte. E o chestie de mai bine de un an. E închis contractul. A fost o perioadă temporară, timp în care am avut și biroul de la Camera Deputaților.

A funcționat ca spațiul meu de lucru și cabinet parlamentar în perioada respectivă. Audiențele au fost în parlament. Pentru că, fiind un bloc, nu era cel mai la îndemână loc pentru audiențe. Audiențele le-am făcut în parlament. A funcționat în perioada respectivă ca și cabinet parlamentar și spațiu de lucru", a declarat Oana Țoiu pentru sursa citată. Doar că Camera Deputaților nu decontează chiria spațiilor private de lucru ale deputaților.

În apărarea ei, ministra Oana Țoiu a mai spus că ea nu a solicitat banii pentru închirierea unei locuințe, deși a avut întotdeauna buletin de Târgoviște. „Eu am lăsat toți banii de chirie, chiar dacă am avut întotdeauna buletin de Târgoviște, la bugetul public. Cu o excepție: o perioadă de timp, după începerea războiului din Ucraina, i-am redirecționat către adăposturi. Fie către victimele violenței domestice, care aveau și românce și ucrainence, fie pentru alte tipuri de ONG-uri. Chiar dacă era dreptul meu legal să iau chiria", a mai precizat Oana Țoiu.