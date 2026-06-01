Ramona-Ioana Bruynseels la Adunarea Parlamentară a NATO de la Vilnius: România trebuie să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord
Postat la: 31.05.2026 |
Ramona-Ioana Bruynseels a transmis un mesaj de la Adunarea Parlamentară a NATO de la Vilnius: România trebuie să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.
"Mă aflu la Vilnius, la lucrările Adunării Parlamentare a NATO, iar de aici, în urma incidentului grav de la Galați, unde o dronă rusească cu încărcătură militară a lovit un bloc de locuințe și a rănit doi civili, printre care un copil, consider că România nu mai are motive să ezite. Acesta nu este un accident izolat, ci parte dintr-un tipar de escaladare pe care nu avem voie să îl tratăm cu jumătăți de măsură.
Declarațiile recente ale lui Dmitri Medvedev, care anunță, în esență, că acesta este doar începutul și că cetățenii Uniunii Europene trebuie să se aștepte de acum la orice, confirmă gravitatea momentului. Într-un asemenea context, cred că este absolut necesar ca România să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, prin care un stat membru poate cere consultări la nivelul Alianței atunci când integritatea sa teritorială sau securitatea sa sunt amenințate.
Polonia a făcut-o deja, atunci când drone rusești i-au încălcat spațiul aerian. A dat dovadă de curaj și a acționat prompt. Noi de ce ezităm? De ce nu avem curajul de a cere exact ceea ce este dreptul nostru să cerem ca stat membru NATO?
Suntem parteneri respectați în Alianță. Aici, la Vilnius, în marja lucrărilor Adunării Parlamentare a NATO, discut cu oameni reprezentativi, cu militari de rang înalt și cu voci care contează în interiorul Alianței. Vă spun cu toată responsabilitatea: mulți dintre ei sunt surprinși că România nu a invocat încă articolul 4 după un incident de o asemenea gravitate.
De aceea, în calitatea mea de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și de membru al Adunării Parlamentare a NATO, mă adresez direct domnului președinte Nicușor Dan, domnilor miniștri și tuturor celor care au competența și obligația de a interveni: consider că este absolut necesar să reconvocați Consiliul Suprem de Apărare a Țării și să decideți invocarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.
Nu cer un gest de bravadă. Cer un gest de responsabilitate. Securitatea cetățenilor români nu este un subiect pe care să ni-l permitem tratat cu ezitare."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Care sunt singurele propuneri de premier care au fost respinse de Parlament în ultimii 36 de ani. Două desemnări au fost retrase înainte de votul final
Variantele de propunere pentru postul de premier par sa se restranga in jurul consilierului prezidențial Eugen Tomac, ia ...
-
Mircea Govor, seful filialei PSD Satu Mare, reacționează virulent fața de fraudele uriașe de la o primărie locală soldate cu furtul de la gura copiilor
Deputatul PSD de Satu Mare si președinte al filialei locale a social-democraților, Mircea Govor, a avut o reactie extrem ...
-
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare. O dronă rătăcită? Nu există așa ceva!"
Rareș Bogdan scrie pe pagina sa de Facebook ca toate aceste „incidente" nu sunt altceva decat „provocari, te ...
-
Fiecare cu ce-l "doare" - Bolojan explică planurile României legate de drona rusească prăbușită la Galați: "Cel mai important e programul SAFE"
Premierul interimar Ilie Bolojan a detaliat planurile in care acționeaza Romania dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit v ...
-
11 ani sub acuzații, o singură frază la final: Simona Man a fost achitată definitiv
Au trecut 11 ani pana cand Simona Man a auzit verdictul final. 11 ani de anchete, procese și termene care i-au schimbat ...
-
Ministerul de Finanțe anunță rezultate financiare după primele patru luni ale anului: Deficitul și cheltuielile au scăzut
Ministerul Finanțelor anunța primele rezultate pe anul 2026, dupa masurile de austeritate. Romania are cheltuieli mai mi ...
-
Deși are autoturism și pază SPP, OanaȚoiu (USR) cere bani de transport și de la Parlament. Reacția ministrului Afacerilor Externe
Oana Țoiu, ministrul USR al Afacerilor Externe, are asigurat transportul gratuit din partea Serviciului de Protecție și ...
-
Ilie Bolojan a luat act de demisia ministrului Culturii: "Demeter Andras părăseşte funcţia"
Premierul interimar a luat act de demisia ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan, a anuntat luni purtatorul de cuva ...
-
Eugen Tomac este marele favorit la pariuri pentru a deveni noul premier al României: Șansele sale depășesc 50%
Europarlamentarul Eugen Tomac este cotat drept principal favorit pentru funcția de viitor prim-ministru al Romaniei pe p ...
-
După declarația: "Dumnezeu ne ține pe toți", Călin Georgescu și-a achitat amenda record de 200.000 de lei. Veniturile lui sunt necunoscute
Calin Georgescu a achitat amenda record de 200.000 de lei aplicata de Autoritatea Electorala Permanenta in urma controlu ...
-
Ministrul maghiar al Culturii din România: "Vând radioul la ruși cu 5 milioane de euro și îmi bag p*la în interesul național pentru că eu sunt ungur!"
Ministrul Culturii Demeter András István, de la UDMR, are un derapaj verbal halucinant, perorand obscenita ...
-
Jurnalist îmbrâncit după ce l-a întrebat pe Bolojan despre microbuzele electrice cumpărate în mandatul la CJ Bihor
Un jurnalist care l-a intrebat pe Ilie Bolojan despre achiziția controversata a microbuzelor electrice din Bihor a fost ...
-
Rareș Bogdan critică dur inițiativa lui Bolojan de a opri proiectul României cu SUA de la Doicești
Europarlamentarul Rareș Bogdan este primul lider PNL care critica dus ideea lui Bolojan de a opri proiectul de la Doiceș ...
-
În PNL s-a format un grup de parlamentari aleși pe listele AUR-SOS-POT-PSD: „România are nevoie de stabilitate"
Cinci parlamentari, toți aflați la primul mandat și aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD, s-au afiliat grupului Partidu ...
-
Diana Şoşoacă spune că Nicuşor Dan ar prefera un premier de la SOS: „Aşa se explică strângerea de mână"
Diana Sosoaca a transmis un comunicat de presa, miercuri, din care reiese ca presedintele Nicusor Dan l-ar vrea ca premi ...
-
Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE: "De ce nu s-ar putea face în România pe aceeași platformă realizată deja de Dacia?!"
Șeful ROMARM este nemulțumit de SAFE. Razvan Marian Pircalabescu, director general al ROMARM și președinte al Organizați ...
-
Amendament introdus de PSD în Parlament: Se abrogă 12 articole din OUG pentru SAFE
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul ...
-
Noua consilieră de la Cotroceni se dă de gol într-un interviu despre cum au fost aranjate alegerile prezidențiale pentru Nicușor Dan
La Cotroceni a venit o consiliera noua, o domnișoara pe nume Martina Orlea despre care auzim ca ar fi specialista in mar ...
-
Grupurile AUR, PSD și PACE au făcut majoritate împotriva blocului USR-PNL-UDMR la Senat: ONG-urile, dizolvate dacă nu publică numele donatorilor
Plenul Senatului a adoptat, luni, o propunere legislativa inițiata de AUR și susținuta la votul final de senatorii PSD ș ...
-
Rareș Bogdan: "Mă intreb dacă este prostie, ignoranță sau sunt interese ascunse?"
Europarlamentarul Rareș Bogdan trage un puternic semnal de alarma și indeamna inalții oficiali de la București sa ințele ...
-
Nazare avertizează după anunțul S&P: "Poziția ratingului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă"
Trebuie sã fim foarte atenți, poziția ratingului este una vulnerabilã cu o perspectivã negativ&atil ...
-
Nicușor Dan e făcut albie de porci de către presa străină: "Eroul de ieri al UE este azi un zero barat în stil MAGA!"
Publicația bruxelleza Euractiv, specializata in politici europene, a publicat un text extrem de critic la adresa lui Nic ...
-
Scenariul cel mai vehiculat printre parlamentari - Guvern monocolor - cum se împacă toate partidele cu Nicușor Dan
Ipoteza ca PNL sau PSD sa guverneze singure se afla printre scenariile vehiculate in partidele parlamentare in aceasta s ...
-
A fost doar un scenariu. Poate fi realitate! Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, intr-un interviu acordat Sorinei Matei in emisiunea „Off The Record" de la ...
-
Programul SAFE va continua, chiar dacă Ordonanța va fi declarată neconstituțională, susține șeful Cancelariei premierului
Șeful Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, a afirmat joi, 14 mai 2026, ca procesul de contractare și de realiza ...
-
Călin Georgescu s-ar vrea prim ministru și dă un mesaj politic important că ar vrea o alianță între PSD și AUR: "Au dat un prim semnal de reconciliere"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate, Calin Georgescu, a laudat efortul comun al PSD și AUR de demitere a ...
-
Călin Georgescu forțează alegerile anticipate: "Turul doi înapoi este un lucru care se va întâmpla cu siguranță. Să facem alegeri mâine"
Calin Georgescu a declarat joi seara ca „turul doi inapoi este un lucru care cu siguranța se va intampla" și a sus ...
-
Se pun bazele unui partid prezidențial? După dezamăgirea USR, Nicușor Dan ar putea recurge la o "organizație civică" pentru a-l susține
Daca in timpul campaniei electorale faptul ca era independent a constituit un avantaj pentru Nicușor Dan, odata cu prelu ...
-
S.O.S. România anunță că a strâns peste 400.000 de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Partidul S.O.S. Romania anunța ca, in doar cateva zile de la lansarea campaniei naționale pentru suspendarea președintel ...
-
Scandal după ce o organizație AUR a cerut desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" acuza AUR ca vizeaza desființarea ins ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu