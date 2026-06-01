Ramona-Ioana Bruynseels la Adunarea Parlamentară a NATO de la Vilnius: România trebuie să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord

Ramona-Ioana Bruynseels a transmis un mesaj de la Adunarea Parlamentară a NATO de la Vilnius: România trebuie să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.

"Mă aflu la Vilnius, la lucrările Adunării Parlamentare a NATO, iar de aici, în urma incidentului grav de la Galați, unde o dronă rusească cu încărcătură militară a lovit un bloc de locuințe și a rănit doi civili, printre care un copil, consider că România nu mai are motive să ezite. Acesta nu este un accident izolat, ci parte dintr-un tipar de escaladare pe care nu avem voie să îl tratăm cu jumătăți de măsură.



Declarațiile recente ale lui Dmitri Medvedev, care anunță, în esență, că acesta este doar începutul și că cetățenii Uniunii Europene trebuie să se aștepte de acum la orice, confirmă gravitatea momentului. Într-un asemenea context, cred că este absolut necesar ca România să invoce articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, prin care un stat membru poate cere consultări la nivelul Alianței atunci când integritatea sa teritorială sau securitatea sa sunt amenințate.



Polonia a făcut-o deja, atunci când drone rusești i-au încălcat spațiul aerian. A dat dovadă de curaj și a acționat prompt. Noi de ce ezităm? De ce nu avem curajul de a cere exact ceea ce este dreptul nostru să cerem ca stat membru NATO?



Suntem parteneri respectați în Alianță. Aici, la Vilnius, în marja lucrărilor Adunării Parlamentare a NATO, discut cu oameni reprezentativi, cu militari de rang înalt și cu voci care contează în interiorul Alianței. Vă spun cu toată responsabilitatea: mulți dintre ei sunt surprinși că România nu a invocat încă articolul 4 după un incident de o asemenea gravitate.



De aceea, în calitatea mea de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și de membru al Adunării Parlamentare a NATO, mă adresez direct domnului președinte Nicușor Dan, domnilor miniștri și tuturor celor care au competența și obligația de a interveni: consider că este absolut necesar să reconvocați Consiliul Suprem de Apărare a Țării și să decideți invocarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.



Nu cer un gest de bravadă. Cer un gest de responsabilitate. Securitatea cetățenilor români nu este un subiect pe care să ni-l permitem tratat cu ezitare."