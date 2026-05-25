Eugen Tomac este marele favorit la pariuri pentru a deveni noul premier al României: Șansele sale depășesc 50%

Europarlamentarul Eugen Tomac este cotat drept principal favorit pentru funcția de viitor prim-ministru al României pe platforma de predicții Polymarket, în contextul negocierilor politice declanșate după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit datelor afișate de Polymarket, piața „Viitorul premier al României?" îl indică pe Eugen Tomac drept favorit, cu o probabilitate implicită de aproximativ 51%, urmat de Alexandru Nazare, cotat la 8%. Piața are 34 de rezultate posibile și a generat un volum total tranzacționat de aproximativ 1,3 milioane de dolari de la lansarea sa.

Tomac este urmat la distanță de Alexandru Nazare, cotat la 8%, și de Radu Burnete, cu 6%. În clasament mai apar Sorin Grindeanu, cu 5%, precum și Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan, ambii cu aproximativ 4%. Procente reprezintă probabilități implicite rezultate din prețurile la care utilizatorii cumpără și vând contracte.

Pe piață privind viitorul premier al României a fost o activitate intensă în ultimele ore. Au fost tranzacționați aproximativ 94.800 de dolari în ultimele 24 de ore, potrivit datelor disponibile consultate de Mediafax.

Cotațiile par să reflecte și informațiile apărute pe surse în presa din România privind negocierile politice pentru desemnarea viitorului premier.

Piața „Partidul viitorului premier al Romaniei?", care vizează afilierea politică a viitorului șef al Guvernului, a atras un volum de 23.100 de dolari, în timp ce piața privind posibilitatea ca viitorul premier să fie tehnocrat a înregistrat un volum de 5.800 de dolari. În total, piețele Polymarket legate direct de viitorul premier al României depășesc 1,32 milioane de dolari în volum tranzacționat.

Cotațiile apar pe fondul unei crize politice la București. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după adoptarea unei moțiuni de cenzură cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233. Cabinetul rămâne în funcție cu atribuții limitate până la formarea unui nou Executiv.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Consultările au loc într-un context politic fragmentat, în care partidele au transmis poziții divergente privind formula viitoarei majorități.

De menționat că, în România, Polymarket este blocată oficial, după ce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a inclus platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență. Cu toate acestea, activitatea ridicată înregistrată pe piețele legate de politica românească sugerează că o parte dintre utilizatori continuă să urmărească sau să acceseze platforma prin metode alternative, în pofida restricțiilor impuse de autorități.