Ilie Bolojan a luat act de demisia ministrului Culturii: "Demeter Andras părăseşte funcţia"

Postat la: 25.05.2026 |

Premierul interimar a luat act de demisia ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Declaraţia a fost făcută după apariţia în spaţiul public a unei înregistrări audio atribuite lui Demeter Andras Istvan, în care acesta foloseşte un limbaj vulgar la adresa "interesului naţional".

"Domnul ministru a demisionat, a publicat demisia în care precizează că a făcut demersurile către Parchetul de pe lângă Judecătoria competentă pentru declanşarea demersurilor necesare în vederea verificării autenticităţii respectivului material. Demisia de onoare a fost depusă, premierul a luat act de această demisie, este, cum ar veni, ireversibilă, domnul ministru Demeter Andras părăseşte funcţia", a declarat Ioana Dogioiu, luni, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a adăugat că, pe acest subiect, a văzut "o desolidarizare serioasă a UDMR în această privinţă". "Cred că subiectul îl putem considera, în acest moment, închis, câtă vreme chestiunea a fost soluţionată foarte repede. Domnul ministru a demisionat şi premierul a luat act de demisia ministrului Culturii", a mai afirmat Dogioiu. În demisia sa, Demeter Andras Istvan a anunțat că a sesizat Parchetul pentru verificarea autenticității materialului audio apărut în spațiul public. Cazul a generat reacții dure în spațiul politic, inclusiv solicitări de demisie din partea unor parlamentari ai opoziției și critici legate de limbajul folosit de un membru al Guvernului.

