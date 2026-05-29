Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare. O dronă rătăcită? Nu există așa ceva!"
Postat la: 29.05.2026 |
Rareș Bogdan scrie pe pagina sa de Facebook că toate aceste „incidente" nu sunt altceva decât „provocări, testări ale sistemelor de apărare NATO, în acest caz ale României, inclusiv spre întreținerea temerilor în rândul populației".
„Nu există așa ceva. Fiind vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, am văzut rapoarte, sinteze, dovezi că aceste incidente sunt provocări, testări ale sistemelor de apărare NATO, în acest caz ale României, inclusiv spre întreținerea temerilor în rândul populației", avertizează Rareș Bogdan în postarea sa. În același timp, Rareș Bogdan atrage atenția asupra dezinformărilor marca „Kremlin", o „artă" pe care Moscova o stăpânește „la perfecție".
„Aparatul căzut peste blocul din Galați poate duce și la accentuarea panicii și fricilor inclusiv de a întreține manipulări de genul "ăștia ne bagă în război", "tinerii vor fi trimiși pe front" și alte gogorițe de care s-a lăsat sedusă o parte a populației României. Dezinformarea este o armă pe care Kremlinul o stăpânește la perfecție. Ea trebuie combătută inteligent, nu prin cenzură și presiuni, ci prin informație. Tone de informație. Cenzura este semnul unui stat slab.
Dacă 20.000 de mii de postaci și 20 de "influenceri", de toate speciile, răspândesc minciuni, tu, stat sau UE, angajează alții, înarmați cu adevăr și rafinament. Zic și eu", a scris europarlamentarul Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Rareș Bogdan, România trebuie să facă de urgență o analiză detaliată a lipsei de reacție a sistemului de apărare, deși drona a survolat timp de 3 minute teritoriul național. „Șeful Statului Major al Armatei și cei care erau responsabili de ridicarea avioanelor românești de luptă trebuie să dea urgent explicații cetățenilor României și Europei.
