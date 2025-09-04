Companiile private conrazic Teoria Bolojan: nu vor să angajeze foști bugetari

Premierul Ilie Bolojan susține că restructurările din administrația publică, aflate acum în plină desfășurare, nu ar trebui privite ca o dramă socială, întrucât angajații disponibilizați își pot găsi locuri de muncă în sectorul privat, unde există un deficit de forță de muncă. În realitate însă, spun specialiștii în recrutare, trecerea de la stat la privat nu este nici pe departe un proces facil.

„Societățile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni pentru că este nevoie pe piața forței de muncă privată, și știți asta, în toată România", a afirmat Bolojan, explicând că reducerile din aparatul bugetar vor aduce economii la buget și vor permite continuarea investițiilor publice. Doar că, în practică, multe companii se arată reticente în a prelua foștii bugetari. Sorina Faier, fondatoarea Elite Searchers, companie de recrutare de top și middle management, spune că multinaționalele și antreprenorii români sunt rezervați atunci când vine vorba de angajarea personalului din sistemul public.

„În teorie, mediul privat ar putea prelua o parte dintre angajații din sectorul public. În practică însă, succesul tranziției depinde de profilul oamenilor și de cât de repede se pot adapta la un ritm diferit de lucru. Din discuțiile cu directorii generali ai multinaționalelor și cu antreprenorii români, majoritatea sunt destul de reticenți. Motivația lor este simplă: în companiile private, dinamica este mult mai intensă, orientată către performanță și rezultate imediate, iar adaptarea nu este întotdeauna ușoară pentru cineva care a lucrat ani întregi într-un sistem rigid, cu stabilitate garantată", a explicat Faier pentru Termene.ro.

Chiar dacă scepticismul este prezent, există totuși domenii unde angajații disponibilizați din administrație ar putea fi integrați:

Shared services & BPO - pentru competențe administrative și de procesare date

Retail și FMCG - unde se caută personal disciplinat și organizat

Logistică și transporturi - un sector în expansiune, care apreciază rigoarea

Servicii financiare și bancare - pentru cei cu formare economică, juridică sau administrativă

IT și digitalizare - pentru cei cu abilități tehnologice sau dispuși la reconversie

„Criteriile de angajare sunt clare: cunoașterea limbilor străine, competențe digitale, spirit inovativ, dorință de a găsi soluții și capacitatea de a lucra în echipă. Nu eticheta de «fost bugetar» contează, ci atitudinea și competențele transferabile", subliniază Faier. Specialistul atrage atenția că procesul nu depinde doar de companii, ci și de foștii salariați ai statului, care trebuie să fie dispuși la reconversie profesională și să investească în formarea de noi competențe. În plus, pentru a crește șansele integrării, este nevoie de sprijin concret prin cursuri, programe de adaptare și parteneriate între stat și mediul privat.

„România are nevoie de oameni disciplinați și riguroși, iar mediul privat poate câștiga din integrarea lor, cu condiția să existe programe de reconversie și o atitudine deschisă de ambele părți", adaugă Faier. Ilie Bolojan insistă că reducerea aparatului bugetar este o măsură necesară pentru a evita creșterea taxelor și pentru a permite continuarea investițiilor. Premierul a dat exemple concrete: prin reducerea cu un singur post a numărului de consilieri din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari s-ar putea elimina circa 6.000 de posturi la nivel național. De asemenea, restructurările vizează și personalul din cancelaria premierului - care ar urma să fie redus cu 40% -, polițiștii locali și angajații aeroporturilor județene aflate pe pierdere. „Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investițiile în ritmul pe care ni-l dorim", a declarat Bolojan, arătând că locurile de muncă din mediul privat sunt „reale, în care se câștigă bani în mod cinstit".