Diana Șoșoacă îl lovește pe Nicușor Dan la temelie: cere lămuriri despre parteneriatul civil cu Mirabela Grădinaru: „De ce duceți în derizoriu ideea de familie?"

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președintele Partidului S.O.S. România, îi solicită public președintelui Nicușor Dan să clarifice poziția Administrației Prezidențiale privind introducerea parteneriatului civil în legislația României.

Într-o scrisoare deschisă transmisă către Palatul Cotroceni, Șoșoacă susține că tema nu este una „tehnică", ci are implicații directe asupra modului în care statul român definește familia.

Scrisoarea este adresată Administrației Prezidențiale și lui Nicușor Dan, iar subiectul invocat este „clarificarea poziției Administrației Prezidențiale referitoare la promovarea parteneriatului civil și la rolul instituției prezidențiale în apărarea valorilor constituționale ale familiei".

Lidera S.O.S. România afirmă că vorbește „în calitate de europarlamentar, președinte al Partidului S.O.S. România și reprezentant al unui număr important de cetățeni români care susțin valorile constituționale, familia și identitatea creștină a poporului român".

Diana Șoșoacă susține că eventuala introducere a parteneriatului civil nu ar reprezenta doar o ajustare legislativă, ci o schimbare cu efecte sociale profunde.

„O asemenea inițiativă nu reprezintă doar o modificare tehnică a legislației, ci produce efecte profunde asupra concepției juridice și morale privind familia, instituție care constituie unul dintre pilonii fundamentali ai societății românești", afirmă europarlamentarul.

În scrisoare, Șoșoacă leagă această temă de pozițiile publice exprimate anterior de Nicușor Dan privind parteneriatul civil și cere Administrației Prezidențiale să precizeze dacă șeful statului ar susține sau promulga o asemenea lege.

Europarlamentarul aduce în discuție și relația personală a președintelui cu Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, alături de care acesta apare la evenimente publice. Șoșoacă afirmă că nu contestă dreptul la viață privată, dar susține că modelul promovat de cea mai înaltă funcție în stat poate deveni subiect de dezbatere publică atunci când președintele se pronunță asupra legislației privind familia.

„Deși vă prezentați în mod constant în spațiul public și la evenimente oficiale alături de doamna Mirabela Grădinaru, în calitate de cuplu reprezentativ al instituției prezidențiale, relația dumneavoastră nu este întemeiată prin căsătorie", scrie Diana Șoșoacă.

Aceasta afirmă că „instituția prezidențială nu este una exclusiv politică, ci și una simbolică", motiv pentru care mesajele transmise de la Cotroceni ar avea „o influență majoră asupra societății și asupra direcției în care evoluează politicile publice".

În scrisoarea deschisă, Diana Șoșoacă îi cere președintelui să răspundă public la trei întrebări:

„1. Intenționați să susțineți sau să promulgați o lege privind parteneriatul civil?

2. Considerați că instituția căsătoriei între un bărbat şi o femeie trebuie să rămână fundamentul juridic al familiei în România?

3. De ce duceţi în derizoriu ideea de familie prin neasumarea căsătoriei cu femeia cu care aveţi doi copii?"

Lidera S.O.S. România îi solicită totodată lui Nicușor Dan „respect față de sensibilitățile religioase și culturale ale majorității cetățenilor României", despre care spune că ar continua să considere familia întemeiată prin căsătorie drept „una dintre valorile esențiale ale societății românești".

În finalul scrisorii, Șoșoacă formulează și o acuzație politică dură, susținând că mandatul lui Nicușor Dan ar fi marcat de „ilegitimitate politică" și că prezența la evenimente oficiale alături de partenera sa ar contraveni, în opinia sa, „spiritului cutumelor protocolare internaționale".

„Şeful statului are obligația de a se prezenta la anumite evenimente exclusiv cu soţia sa (căsătorit civil şi religios), sau singur, în cazul în care nu este căsătorit, sau văduv", susține Diana Șoșoacă.

Europarlamentarul afirmă că așteaptă un răspuns oficial din partea Administrației Prezidențiale, precum și „o clarificare publică a poziției instituției pe această temă de interes major pentru societatea românească".