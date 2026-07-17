Liviu Dragnea explică războiul politic: Ilie Bolojan a fost executat din fașă, să nu candideze la prezidențiale. Nicușor Dan l-a chemat pe amicul lui, Sorin Grindeanu

Liderul PSD Liviu Dragnea acuză că PSD și Nicușor Dan s-au aliat ca să îl execute pe Ilie Bolojan înainte ca acesta să devină un candidat extrem de puternic pentru alegerile prezidențiale.

"Miza a fost clară din start: eliminarea lui Ilie Bolojan „în fașă", pentru că devenise un contracandidat mult prea periculos pe zona de electorat de dreapta.

Iar pentru a bloca o eventuală candidatură a acestuia la prezidențiale, s-a apelat la "instrumentul" Grindeanu să înceapă o campanie de executare politică a lui Bolojan", acuză Dragnea.

"Astăzi, conducerea PSD a ajuns o simplă unealtă în mâna altora, fie că vorbim de Nicușor Dan, fie de alții din umbră. Câțiva oameni au capturat acest partid și nu mai au nicio legătură cu interesul românilor sau cu o viziune politică reală.

Se gândesc strict la propria lor supraviețuire, la libertate și la cum să-și securizeze ce au acumulat în toți acești ani. Însă adevărul este simplu: când nu mai ai o valoare de întrebuințare pentru cei care te controlează, ești lăsat din mână instant. Grindeanu și actuala conducere vor rămâne complet fără protecție în momentul în care nu mai sunt utili. Pentru că dacă nu mai contezi, ești eliminat", scrie Dragnea pe Facebook.