"Nu e o problemă ca eu să plec, dar ar fi un gest de iresponsabilitate", susține premierul interimar, Ilie Bolojan. În schimb, el cere un "guvern de armistițiu"
Postat la: 30.07.2026 |
Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că ar putea să plece din această funcție, întrucât nu este "legat de scaun", dar a subliniat că plecarea lui de la Guvern nu va rezolva criza politică din România, întrucât țara ar fi condusă tot de un guvern interimar.
Într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 29 iulie, moderatorul l-a întrebat pe premierul Bolojan cum vede cererea lui Sorin Grindeanu, liderul PSD și al Camerei Deputaților, de a pleca din funcția de premier interimar.
"Partidul Social-Democrat împreună cu AUR au dărâmat un guvern, apoi au propus soluții care îi avantajează pe ei. Nu e o problemă ca eu să plec, dar asta nu rezolvă situația", a răspuns premierul Bolojan.
El a susținut că o rezolvare a crizei politice ar fi "să găsești o formulă de guvern de armistițiu, cât mai repede posibil". Bolojan crede că un asemenea guvern nu ar mai fi "torpilat de Parlament".
Bolojan nu a precizat ce partide ar putea intra într-un asemenea guvern.
Cu privire la o eventuală rezolvare a crizei politice, Bolojan a recunoscut că a avut un "schimb de opinii" cu liderul AUR, George Simion. Bolojan a precizat însă că a avut doar una sau două discuții cu Simion și că aceste discuții au avut loc înainte să cadă în Parlament guvernul propus de Adrian Veștea.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Culisele întâlnirilor dintre Ilie Bolojan și George Simion, dar și cu "sforarul" AUR
Jocul politic din aceasta perioada este unul extrem de complicat, iar in subterane jocurile sunt și mai complicate, dar ...
-
Bărbatul care a cerut împușcarea lui Sorin Grindeanu riscă sancțiuni în PNL. Liderul PSD i-a făcut deja plângere penală
Derapajele de limbaj din mediul virtual au provocat o criza interna majora la nivelul filialei județene Valcea a Partidu ...
-
Rareș Bogdan, declarație fulminantă despre Ilie Bolojan: "El nu știe politică. Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni"
Fostul prim-vicepreședinte al PNL a vorbit de tensiunile din partidul liberal, cum au fost generate acestea și viitorul ...
-
Statul Paralel: Detalii din spatele prăbușirii Guvernului Veștea. "Dacă țineți la el, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, pentru că se va face de râs"
Tensiunile din culisele prabușirii Guvernului Veștea ies la iveala printr-o serie de dezvaluiri care arata cum liderii c ...
-
Senatul a instituit stare de criză pe piața combustibililor și plafonarea prețurilor printr-o „acciză dinamică" care poate fi redusă cu până la 25%
Plenul Senatului a adoptat luni, in calitate de prim for sesizat, cu 115 voturi „pentru" și 8 abțineri o propunere ...
-
Alexandru Nazare cere ca reducerea prețului carburanților să nu fie prin mecanism rigid: Problema nu mai e prețul, ci dacă avem stocuri
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca reducerea prețului carburanților nu trebuie sa se faca printr-un mecani ...
-
Alexandru Nazare: "E risc de penurie de carburanți". Stare de criză acceptată în Senat. Partidele au negociat să instituie o "acciză dinamică"
Comisia de Buget a Senatului a dat unda verde, luni, in prezența ministrului de Finanțe, propunerii legislative prin car ...
-
Sondaj CURS: AUR conduce detașat, PSD și PNL se luptă pentru locul al doilea. 80% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
AUR ocupa primul loc in intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, și are un avans de doua cifre in fața P ...
-
Călin Georgescu, pe urmele lui Mihai Viteazul, la târgul din Călugăreni: "Încă se mai aude vuietul marii bătălii. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. Nu ne vindem!"
Fostul candidat la președinție, Calin Georgescu, a fost intampinat in acaesta dimineața de sute de susținatori la Targul ...
-
Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele". Fostul președinte critică achizițiile Armatei
Fostul președinte Traian Basescu a comentat, sambata seara, atat intervențiile Armatei Romane impotriva dronelor care au ...
-
Preot ajuns șef PSD, oprit să mai slujească. Reacția sa: „Dumnezeu va face dreptate la vremea potrivită"
Un preot devenit politician PSD a ajuns sa fie cercetat disciplinar și oprit din a sluji dupa ce superiorii ierarhici di ...
-
Ministrul Radu Miruță anunță cât a plătit pe vacanța în Turcia, după ce a fost surprins pe plajă
În vacanța parlamentara, ministrul Apararii, Radu Miruța (USR), interimar la Transporturi, a fost surprins in timp ...
-
România se împrumută cu 18 milioane de lei în fiecare oră: „Dobânzile sunt mai mari ca în Serbia și Albania, țări care nu fac parte din UE"
În ultimul an, datoria publica a crescut cu 158,3 miliarde de lei (434 milioane/zi), depașind pentru prima data pr ...
-
George Simion, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou Guvern. Cum au încercat Veștea și Tomac să spargă AUR cu ajutorul lui Murad. "De parcă noi am fi o tarabă"
George Simion scoate la suprafața jocurile de culise din perioada negocierilor pentru noul Cabinet. Liderul AUR acuza di ...
-
Realitatea Plus a primit amenda maximă pentru promovarea excesivă a lui Călin Georgescu: 'Numai despre asta se vorbește'
Consiliul National al Audiovizualului a amendat Realitatea Plus cu suma de 200.000 de lei pentru promovarea lui Calin Ge ...
-
Stenograme din ședința PNL. Scandal între gruparea disidentă și actuala conducere a partidului
Liderii de organizații inlaturați de conducerea PNL din funcții sunt cei de la șefiile organizațiilor Sector 2, Sector 3 ...
-
Ministra de Externe, Oana Țoiu, spune că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze în SUA. "Singura reacție a fost să plec"
Ministra Afacerilor Externe a Romaniei, Oana Țoiu, spune ca nu a avut o intalnire oficiala sau planificata cu frații Tat ...
-
Dan Motreanu vede o anomalie în Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: "Ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră"
Europarlamentarul Dan Motreanu, secretar general al PNL și ales prim-vicepreședinte la Congresul extraordinar din 21 iun ...
-
Patriarhia Română reacționează după apelul unei deputate USR de boicotare a orei de Religie. Disputa privind noile standarde de evaluare se amplifică
Un schimb dur de replici a izbucnit intre deputata USR Corina Atanasiu și Patriarhia Romana, dupa ce parlamentara le-a c ...
-
Ciprian Ciucu afirmă că primarul pro-rus al Chișinăului aflase înaintea sa și a lui Ilie Bolojan că Adrian Veștea va fi nominalizat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvaluit in emisiunea „În fața ta" de la Digi24 ca se afla la o confer ...
-
Nicușor Dan vrea să testeze pistolul primit cadou de la președintele Turciei: „Nu am mai tras din armată"
Președintele Nicușor Dan a declarat ca intenționeaza sa testeze in poligon pistolul primit cadou in timpul vizitei ofici ...
-
Liviu Dragnea explică războiul politic: Ilie Bolojan a fost executat din fașă, să nu candideze la prezidențiale. Nicușor Dan l-a chemat pe amicul lui, Sorin Grindeanu
Liderul PSD Liviu Dragnea acuza ca PSD și Nicușor Dan s-au aliat ca sa il execute pe Ilie Bolojan inainte ca acesta sa d ...
-
Bruxelles-ul lansează 9 proceduri de infringement împotriva României, în aceeași zi. Ce trebuie să facă statul pentru a nu ajunge în fața Curții Europene de Justiție
Comisia Europeana a deschis noua proceduri de infringement impotriva Romaniei pentru netranspunerea unor directive UE. T ...
-
Petrișor Peiu, după ce Nicușor Dan a respins AUR la guvernare: „Este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni"
Senatorul AUR Petrișor Peiu a lansat miercuri, 15 iulie, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa ce șeful ...
-
Sondaj comandat de PSD: AUR ar câștiga alegerile parlamentare cu 40% din voturi. Ce procente au restul partidelor, la mare distanță de locul 1
Un sondaj IRES realizat la comanda PSD indica o schimbare semnificativa in opțiunile electorale ale romanilor, cu AUR pe ...
-
Cum ar arăta viitorul Parlament în cazul alegerilor anticipate. Două partide ar dispărea. Cine și-ar dubla scorul
În luna mai, 41% dintre romani considerau alegerile anticipate o soluție, iar dupa doua luni de criza percepțiile ...
-
Marea Înțelegere care se coace la Cotroceni: Patru guverne pentru România, în următorii trei ani
Neințelegerile și neincrederea dintre liderii partidelor politice conduce la planuri politice cum nu s-au mai vazut vreo ...
-
PSD se pregătește să saboteze eventualele alegeri anticipate prin președintele Autorității Electorale Permanente Adrian Țuțuianu
„PSD nu se teme de alegeri anticipate" este un refren pe care il rostesc tot mai frecvent Sorin Grindeanu și ceila ...
-
Tribunalul a decis. Guvernul României trebuie să desecretizeze informațiile privind ajutoarele acordate Ucrainei, din 2020: „Sunt bani publici, cetățenii trebuie să știe"
Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a caștigat, in prima instanța, ...
-
Blocaj după discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan nu ar mai exclude varianta anticipatelor
Discuțiile de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guv ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu