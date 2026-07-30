"Nu e o problemă ca eu să plec, dar ar fi un gest de iresponsabilitate", susține premierul interimar, Ilie Bolojan. În schimb, el cere un "guvern de armistițiu"

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că ar putea să plece din această funcție, întrucât nu este "legat de scaun", dar a subliniat că plecarea lui de la Guvern nu va rezolva criza politică din România, întrucât țara ar fi condusă tot de un guvern interimar.

Într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 29 iulie, moderatorul l-a întrebat pe premierul Bolojan cum vede cererea lui Sorin Grindeanu, liderul PSD și al Camerei Deputaților, de a pleca din funcția de premier interimar.

"Partidul Social-Democrat împreună cu AUR au dărâmat un guvern, apoi au propus soluții care îi avantajează pe ei. Nu e o problemă ca eu să plec, dar asta nu rezolvă situația", a răspuns premierul Bolojan.

El a susținut că o rezolvare a crizei politice ar fi "să găsești o formulă de guvern de armistițiu, cât mai repede posibil". Bolojan crede că un asemenea guvern nu ar mai fi "torpilat de Parlament".

Bolojan nu a precizat ce partide ar putea intra într-un asemenea guvern.

Cu privire la o eventuală rezolvare a crizei politice, Bolojan a recunoscut că a avut un "schimb de opinii" cu liderul AUR, George Simion. Bolojan a precizat însă că a avut doar una sau două discuții cu Simion și că aceste discuții au avut loc înainte să cadă în Parlament guvernul propus de Adrian Veștea.