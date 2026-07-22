George Simion, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou Guvern. Cum au încercat Veștea și Tomac să spargă AUR cu ajutorul lui Murad. "De parcă noi am fi o tarabă"

George Simion scoate la suprafață jocurile de culise din perioada negocierilor pentru noul Cabinet. Liderul AUR acuză direct partenerii de dialog că folosesc tactici de tarabă pentru a rupe bucăți din opoziție. Miza centrală a fost asigurarea unei majorități parlamentare fragile pentru Guvernul Veștea, context în care deputatul Mohammad Murad ar fi fost momit la discuții secrete.

Conform declarațiilor oferite de liderul AUR pentru Gândul, planul de destabilizare a grupului parlamentar s-a consumat departe de ochii publicului. Adrian Veștea și Eugen Tomac ar fi orchestrat o întâlnire de urgență pentru a disloca voturi vitale. Simion descrie plastic scenele din spatele ușilor închise de la Vila Lac, sugerând că partidele din arcul guvernamental tratează legislativul ca pe o piață de desfacere politică.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Nicușor Dan spune că niciunul dintre consilierii prezidențiali nu s-a implicat în discuțiile pentru formarea unei majorități. Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus", a explicat Simion.

Dincolo de ofertele refuzate de Murad, președintele AUR recunoaște că dialogul nu s-a limitat la formele oficiale. Partidul a testat terenul prin contacte directe cu lideri de pe tot spectrul politic, încercând să își definească poziția în noua arhitectură a puterii de la București.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile. Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie", a adăugat acesta, subliniind caracterul obligatoriu al negocierilor.

Linia roșie trasată de AUR rămâne rigidă și exclude orice formă de sprijin gratuit din băncile opoziției. Deși se poziționează ca al doilea partid ca pondere, formațiunea reclamă izolarea sa de la pârghiile reale de conducere și avertizează că nu va asigura stabilitatea niciunui Executiv fără portofolii ministeriale sau funcții cheie.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor.Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan." Această poziție blochează scenariile în care un guvern minoritar s-ar fi putut baza pe sprijinul punctual al opoziției la votul de învestitură.