FNSA către Ilie Bolojan: "De sinecurile din stat când vă ocupați?" - Sindicaliștii denunță o capturare a instituțiilor

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) trage un semnal de alarmă și acuză Asociația Municipiilor din România de pregătirea unei modificări periculoase, care ar putea transforma administrația publică locală într-un teren de sinecuri politice.

Sindicaliștii denunță faptul că primarii ar putea ajunge să-și numească direct oamenii în funcțiile de conducere din primării, pe durata propriului mandat, ceea ce ar elimina independența funcției publice și ar submina principiile statului de drept. FNSA avertizează că propunerea Asociației Municipiilor din România (AMR) de a condiționa funcțiile publice de conducere din aparatul primarilor de durata mandatului edililor reprezintă „un atentat direct asupra stabilității administrației publice locale".

„Această propunere nu este o reformă, ci o tentativă de transformare a administrației într-un sistem de sinecuri politice", transmit sindicaliștii. Noua formulă ar permite primarilor să-și numească directori generali, directori adjuncți, directori executivi și șefi de servicii după bunul plac, însă doar pe durata mandatului. Asta ar însemna că profesionalismul și competența ar fi înlocuite de loialitatea politică, iar funcționarii ar fi schimbați după fiecare ciclu electoral. Potrivit FNSA, această măsură încalcă flagrant Constituția României și Codul Administrativ, care garantează stabilitatea, imparțialitatea și legalitatea funcției publice.

„A condiționa funcțiile publice de conducere de durata mandatului primarului nu este doar o eroare juridică, ci un atac direct la principiile statului de drept", a declarat Bogdan Șchiop, președintele FNSA.

Federația atrage atenția că aplicarea acestei măsuri ar avea efecte devastatoare:

* Subordonarea totală a instituțiilor publice intereselor politice locale;

* Desființarea stabilității funcției publice;

* Transformarea funcțiilor-cheie în recompense pentru loialitate politică, ignorând interesul public;

* Creșterea dependenței funcționarilor de primari, cu risc de abuzuri și corupție.

Sindicaliștii acuză că 132.000 de funcționari publici sunt sacrificați „pe altarul intereselor politice", fiind transformați în țapi ispășitori pentru deficitul bugetar. „Funcționarii publici nu sunt vinovați pentru dezechilibrele bugetare! Statul nu poate să-și rezolve problemele politizând administrația", subliniază FNSA. În finalul comunicatului, FNSA lansează un atac direct la adresa președintelui Consiliului Județean Bihor și lider al Asociației Municipiilor, Ilie Bolojan: „Vă întrebăm pentru a treia oară, domnule Bolojan: de sinecurile din statul român când vă ocupați?!"