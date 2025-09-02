Lista Rușinii. Mafia politică si "omerta" parlamentară: Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Postat la: 02.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mulți parlamentari au luat cuvântul în plen doar la momentul depunerii jurământului. Printre aceștia se numără: Gigi Becali, fostul premier Victor Ponta, Mircea Fechet - fost ministru al Mediului, Cătălin Predoiu - ministru de Interne, Ionuț Stroe - fost ministru al Tineretului și Sportului, celebrul Vasile Blaga - fost europarlamentar, ministru și fost apropiat al lui Traian Băsescu, Alexandru Rafila - fost ministru al Sănătății, Marian Neacșu - actual vicepremier, Sorin Cîmpeanu - fost ministru al Educației, Marius Dunca, fost ministru la Tineret și Sport, Monica Anisie - fost ministru al Educației, Paul Stănescu - fost ministru al Dezvoltării și unul dintre liderii PSD, Radu Marinescu - ministrul Justiției, Sorin Ion - fost ministru al Justiției etc.
Lista celor care au vorbit în Parlament de la tribună, o odată sau de două ori în actuala legislatură, cuprinde o mulțime de alte nume sonore, în special din PSD și din PNL:
PSD
Paul Stănescu (PSD, senator de Olt)
Alexandru Rafila (PSD, deputat de Iași)
Florin Ionuț Barbu (PSD, deputat de Olt)
Marian Neacșu (PSD, deputat de București)
Angel Tîlvăr (PSD, deputat de Vrancea)
Bogdan Gruia Ivan (PSD, deputat de Bistrița-Năsăud)
Simona Bucura Oprescu (PSD, deputat de Argeș)
Grațiela Leocadia Gavrilescu (PSD, deputat de Prahova)
Iosif Florin Jianu (PSD, deputat de Galați)
Radu Marinescu (PSD, deputat de Dolj)
Marius Alexandru Dunca (PSD, senator de Brașov)
Ioan Vulpescu (PSD, deputat de Ilfov)
Eugen Dogariu (PSD, senator de Timiș)
Ovidiu Puiu (PSD, senator de Argeș)
Ștefan Țintă (PSD, deputat de Ialomița)
Adriana Diana Tușa (PSD, deputat de București)
Vasile Budacă (PSD, deputat de Bacău)
Doinița Ciocan (PSD, deputat de Brăila)
Marius Ionel Iancu (PSD, deputat de Olt)
Ion Samoilă (PSD, deputat de Călărași)
Irina Florentina Stoenică (PSD, deputat de Dolj)
George Adrian Popa (PSD, deputat de Bacău)
Răducu Adrian Păduraru (PSD, senator de Neamț)
Bogdan Florian Mihuți (PSD, deputat de Olt)
Rodica Nassar (PSD, deputat de București)
Laurențiu Adrian Neculaescu (PSD, deputat de Dâmbovița)
Eliza Mădălina Peța Ștefănescu (PSD, deputat de Dolj)
Crina Fiorela Chilat (PSD, deputat de Maramureș)
Ioan Stan (PSD, senator de Suceava)
Răzvan Iulian Ciortea (PSD, deputat de Cluj)
Ioan Mihalcea (PSD, deputat de București)
Lucian Ioan Titus Morar (PSD, deputat de Maramureș)
Aurel George Mohan (PSD, senator de Bihor)
Ion Alin Tomoescu (PSD, deputat de Mehedinți)
Bogdan Andrei Toader (PSD, deputat de Prahova)
PNL
Gheorghe Flutur (PNL, senator de Suceava)
Sorin Cîmpeanu (PNL, senator de București)
Vasile Blaga (PNL, senator de Timiș)
Mihail Veștea (PNL, senator de Brașov)
Monica Anisie (PNL, senator de București)
Marilen Gabriel Pirtea (PNL, deputat de Timiș)
Alexandru Ioan Andrei (PNL, deputat de Giurgiu)
Ioan Bălan (PNL, deputat de Suceava)
Mircea Fechet (PNL, deputat de Bacău)
Cristian Buican (PNL, deputat de Vâlcea)
Mihai Culeafă (PNL, deputat de Mehedinți)
Ion Iordache (PNL, deputat de Gorj)
Adrian Mocanu (PNL, deputat de Buzău)
George Cătălin Șerban (PNL, deputat de Prahova)
Ciprian Pandea (PNL, deputat de Călărași)
Alexandru Popa (PNL, deputat de Brăila)
Mircea Roșca (PNL, deputat de Prahova)
Ștefan Bucur Stoica (PNL, deputat de Dolj)
Gheorghe Ioan Bota (PNL, deputat de Bihor)
Călin Petru Marian (PNL, senator de Hunedoara)
USR
Stelian Cristian Ion (USR, deputat de Constanța)
Teodor Lazăr (USR, deputat de Bacău)
Marius Bodea (USR, senator de Iași)
Răzvan Paul Anghel (USR, senator de Arad)
Dumitru Văduva (USR, deputat de Ilfov)
Moniac Elena Berescu (USR, deputat de Iași)
UDMR
Rozalia Ibolya Biro (UDMR, deputat de Bihor)
Csaba Konczei (UDMR, deputat de Covasna)
Gal Karoly (UDMR, deputat de Covasna)
Jozsef Gyorgy Kulcsar Terza (UDMR, deputat de Covasna)
Laszlo Zsolt Ladanyi (UDMR, deputat de Harghita)
Andrei Molnar (UDMR, deputat de Timiș)
Szabolcs Nagy (UDMR, deputat Satu Mare)
Laszlo Odon Fejer (UDMR, senator de Covasna)
AUR
Tiberiu Nicolae Boșutar (AUR, deputat de Bistrița-Năsăud)
Marius Valentin Roman (AUR, senator de Buzău)
Florin Eugen Cîrligea (AUR, deputat de Brăila)
Mihai Claudiu Gheorghe (AUR, deputat de Călărași)
Nicolae Mîndrescu (AUR, deputat de Vâlcea)
Silviu Titus Păunescu (AUR, deputat de Constanța)
Dumitru Spau (AUR, senator de Vâlcea)
Marian Vasile (AUR, senator de Dolj)
Vasilică Potecă (AUR, senator de Hunedoara)
POT
Andrei Csillag (POT, deputat de Bistrița-Năsăud)
Bianca Eugenia Gavrilă (POT, deputat de Alba)
Călin Florin Groza (POT, deputat de Maramureș)
Dan Mihai Nicolae (POT, deputat de Prahova)
Ancuța Florina Irimia (POT, deputat de Iași)
Gheorghe Valentin Răducea (POT, deputat de Suceava)
SOS
Vlad Andrei Vidra (SOS, deputat de Bihor)
Cristian Bem (SOS, senator de Vaslui)
Minorități naționale
Ognean Crîstici (deputat al minorități naționale, Uniunea Sârbilor din România)
Neafiliați
George (Gigi) Becali (neafiliat)
Victor Ponta (neafiliat)
Andreea Firuța Neacșu (neafiliat, deputat de Neamț)
Andrei Ionuț Teslariu (neafiliat)
Paul Ciprian Pintea (neafiliat)
Lisa parlamentarilor cu doar două luări de cuvânt:
PSD
Mihai Fifor (PSD, deputat de Arad)
Natalia Elena Intotero (PSD, deputat de Hunedoara)
Florin Nicolae Jianu (PSD, senator de Prahova)
Sergiu Mircea Constantinescu (PSD, deputat de Tulcea)
Sorin Vlașin (PSD, senator de Maramureș)
Andrei Dolineaschi (PSD, deputat de București)
Dumitrița Gliga (PSD, deputat de Mureș)
Georgeta Carmen Holban (PSD, deputat de Dâmbovița)
Sorin Moise (PSD, senator de Brăila)
Lucian Mărginean (PSD, senator de Mureș)
Florin Mircea (PSD, deputat de Brăila)
Cătălin Graur (PSD, senator de Vrancea)
Cătălin Viorel Mîndroc (PSD, deputat de Argeș)
Alina Elena Tănăsescu (PSD, senator de Dolj)
PNL
Cătălin Marian Predoiu (PNL, senator de Prahova)
Sebastian Burduja (PNL, deputat de București)
Robert Ionatan Sighiartău (PNL, deputat de Bistrița-Năsăud)
Ionuț Marian Stroe - (PNL, deputat de București)
Răzvan Sorin Prișcă (PNL, deputat de București)
Marian Crușoveanu (PNL, deputat de Constanța)
Ciprian Minodor Dobre (PNL, deputat de Mureș)
Claudiu Vasile Răcuci (PNL, senator de Alba)
Silviu Iulian Coșa (PNL, senator de Constanța)
USR
Claudiu Iulius Gavril Năsui (USR, deputat de București)
Pollyanna Hanellore Hangan (USR, deputat de Hunedoara)
UDMR
Gabor Hajdu (UDMR, deputat de Harghita)
Boglarka Kantor (UDMR, deputat de Vaslui)
Anquetil Karoly Kolcsar (UDMR, deputat de Mureș)
Attila Gabor Marko (UDMR, deputat de Mureș)
Brigitta Eva Zahoranszki (UDMR, deputat de Maramureș)
Zoltan Zakarias (UDMR, deputat de Harghita)
Ivan Szilard Tasnadi (UDMR, senator de Cluj)
Levente Novak (UDMR, senator de Mureș)
AUR
Mohammad Murad (AUR, deputat de Constanța)
Nelu Valentin Badea (AUR, deputat de Teleorman)
Dan Cătălin Artimon (AUR, deputat de Arad)
Georgel Badiu (AUR, deputat de Vrancea)
Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR, deputat de Prahova)
Diana Enache (AUR, deputat de Bacău)
Elena Doboș (AUR, deputat de Tulcea)
Cosmin Hristu (AUR, deputat de Constanța)
Silviu Florin Oancea (AUR, deputat de Ialomița)
Rodica Constantinescu (AUR, deputat de Galați)
Lucian Florin Pușcașu (AUR, deputat de Suceava)
SOS
Ștefan Alexandru Băișanu (SOS, deputat de Suceava)
POT
Radu Mihail Ionescu (POT, deputat de Bacău)
Sebastian Andrei Kroncsiș (POT, deputat de Sibiu)
Sergiu Lucian Matei (POT, deputat de Ilfov)
Minorități naționale
Ionel Stancu (deputat al minorităților naționale, Asociația Macedonenilor)
Bogdan Alin Stoica (deputat al minorităților naționale, Asociația Albanezilor)
Ghervazen Longher (deputat al minorităților naționale, Uniunea Polonezilor)
Iulius Marian Firczak (deputat al minorităților naționale, Uniunea Culturală a Rutenilor)
De asemenea, figuri cunoscute precum Kelemen Hunor (deputat UDMR) și Elisabeta Lipă (deputat PSD) au consemnat fiecare doar câte 3 luări de cuvânt.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se naște un nou pol suveranist în Parlament: Traseiștii fugiți din partide vor să își construiască grup
Zece deputați care au parasit partidele POT și S.O.S. Romania au anunțat luni, 1 septembrie, formarea Grupului Parlament ...
-
Vrea neapărat sa ne bage-n război! Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri precise pentru a desfășura trupe în Ucraina. Nicușor Dan e de acord
Europa elaboreaza „planuri destul de precise" pentru desfașurarea de trupe multinaționale in Ucraina, ca parte a g ...
-
Ultimele informații despre întâlnirea bilaterala între Donald Trump şi Nicuşor Dan - Cristian Diaconescu: Washingtonul aşteaptă semnale concrete
Consilierul prezidential Cristian Diaconescu afirma ca se lucreaza la organizarea unei intalniri bilaterale intre presed ...
-
Pachetul 2 de austeritate detonează România: Control total și detector de minciuni la ANAF, pedepse cu închisoarea și reguli fiscale de fier!
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregatește cel mai dur set de masuri fiscale din ultimele decenii, iara masurile care se ...
-
Nazare taie-n carne vie! Desființează o instituție de sinecuristi cu salarii uriașe. Directorii încasează peste 5000 de euro pe lună
În cadrul reformelor fiscale, Guvernul cauta sa desființeze și instituțiile folosite drept sinecuri pe bani mulți ...
-
FNSA către Ilie Bolojan: "De sinecurile din stat când vă ocupați?" - Sindicaliștii denunță o capturare a instituțiilor
Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA) trage un semnal de alarma și acuza Asociația Municipiilor di ...
-
UGIR-1903: Bolojane, dă bă banii înpoi!
Confederația Naționala Patronala „Uniunea Generala a Industriașilor din Romania - UGIR-1903", cea mai veche organi ...
-
Prostia la Putere: In plina criza energetică alte state redeschid minele de carbune. România face sesiune extraordinara la Senat ca sa inchida definitiv exploatarea din Valea Jiului
Senatul se reuneste in plen, de la ora 12:00, intr-o noua sesiune extraordinara, pentru a lua act de emiterea unei ordon ...
-
Spor de fonduri europene cu absorbție: Câți bani primea pe lună secretara "de lux" cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului
Secretara primarului Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a caștigat in 2024 mai mult decat edilul care ii este șef. În ...
-
La Guvern se pregătește o măsură cu mare impact: Ministrul Finanțelor anunță taxarea inversă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat ca la Guvern se pregatește taxarea inversa pentru mai multe domenii, ...
-
Claudiu Târziu: Unde ne va duce războiul din Ucraina?
Razboiul din Ucraina nu a inceput pentru a apara „rușii asupriți" sau „democrația in pericol". Acestea au fo ...
-
Alexandru Nazare explică aplicarea TVA la facturi: "Românii nu sunt jefuiti. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile!"
Daca furnizorul de energie, gaze, apa sau telefonie emite factura in august pentru consumul din iulie se aplica automat ...
-
Proiecte ilegale la Primăria Capitalei. Cum își arogă consilierii generali ai USR atribuții de parlamentari și fac din textul Constituției simplă maculatură
Un proiect de hotarare de Consiliu al Primariei Municipiului Bucuresti, promovat, zilele acestea, de consilierii general ...
-
Claudiu Târziu: "Strategia Guvernului în domeniul sănătății provoacă o criză cu efecte ireparabile"
Declaratie politica Claudiu Tarziu, presedinte Actiunea Conservatoare: "Masurile de austeritate declanșeaza exodul profe ...
-
Horia Georgescu acuză: „Statul restrânge accesul pacienților la justiție prin modificările din sănătate. Profund neconstitutional"
Ministerul Sanatații a pus miercuri in transparența decizionala un proiect de ordonanța privind modificarea și completar ...
-
România, a doua cea mai mare creștere lunară de prețuri din Uniunea Europeană în luna iulie!
În timp ce Romania s-a stabilizat deja ca țara cu cea mai mare rata anuala a inflației din Uniunea Europeana in 20 ...
-
Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Guvernul intenționeaza sa creasca impozitele la locuințe cu peste 50%, insa procentul final nu a fost stabilit pana mier ...
-
Ministrul Alexandru Nazare explică pe larg de ce insistă Guvernul atat de mult pentru reducerea deficitului bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, intr-o postare pe Facebook, de ce considera esențiala reducere ...
-
Rareș Bogdan: "Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est. România și Republica Moldova sunt vitale pentru el"
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizeaza asupra mizei strategice a Rusiei in Ucraina și asupra riscurilor pentru Roman ...
-
Diana Șoșoacă se rățoiește la Donald la Trump: "Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân"
Președinta partidului SOS Romania, europarlamentara Diana Șoșoaca, a lansat un nou mesaj antisemit in care glorifica miș ...
-
Alexandru Nazare a reusit cu toata austeritatea sa găseasca bani pentru finantarea Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori
Ministrul de Finanțe Alexandru nazare a gasit o scapare in bugetul pe 2025. Organizarea in Romania a Campionatelor Mondi ...
-
Aberația pomenilor sociale electorale ale PSD: Aproape un milion de români care nu au muncit iau pensii de la stat cât cei care au cotizat minimum 25 de ani
Aproape un milion de romani care nu au muncit niciodata incaseaza bani de la stat. Deși nu au cotizat niciodata la pensi ...
-
Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD
Ipoteza ruperii actualiei coaliții și formarea unui guvern PSD -AUR prinde tot mai tare contur. Anamaria Gavrila, șefa P ...
-
Ministrul Finanțelor anunță măsuri extrem de dure și oferă un tablou haluciant al firmelor din România. reactie la companiile care nu facturează dar si la reforme in ANAF
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o serie de masuri pentru firme și companii. O masura extrem de importa ...
-
Călin Georgescu și-a găsit aliatul: Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să revină în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT"
Sorin Ovidiu Vintu a anunțat pe TikTok ca va lansa in septembrie mișcarea politica „RO EXIT", cu obiectivul declar ...
-
George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
Președintele AUR, George Simion, a declarat ca formațiunea sa iși propune sa ajunga la guvernare din toamna, daca va exi ...
-
ANAF trece la rechinii evaziunii fiscale. Ministrul Finanțelor vrea controale la companii mari care tergiversează plata taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți ca a cerut Agenției Naționale de Administrare Fiscala sa declanș ...
-
Lui Isărescu îi miroase urât austeritatea lui Bolojan - Inflaţia va fi de 9,7% din septembrie: "Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa, şi ea e chiar ceva mai mare!"
Inflatia va forma o „cocoasa" in septembrie, cand va fi inregistrat un varf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului v ...
-
Iată cât e de prost Bolojan: Rata inflației a crescut puternic în România - A ajuns la 7,84% după ce a fost ridicată plafonarea facturilor la energie, cresterea TVA si a acccizelor
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, va prezenta, marti, Raportul trimestrial asupra inflatiei. Din datele colectate pana a ...
-
Cea mai imbecilă declaratie politică a momentului - Oana Țoiu înainte de summitul Trump-Putin: "România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei"
Pe langa faptul ca Ucraina a inglobat teritorii romanesti, provincii istorice precum Bucovina de Nord, peste cateva zile ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu