Lista Rușinii. Mafia politică si "omerta" parlamentară: Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ

Mulți parlamentari au luat cuvântul în plen doar la momentul depunerii jurământului. Printre aceștia se numără: Gigi Becali, fostul premier Victor Ponta, Mircea Fechet - fost ministru al Mediului, Cătălin Predoiu - ministru de Interne, Ionuț Stroe - fost ministru al Tineretului și Sportului, celebrul Vasile Blaga - fost europarlamentar, ministru și fost apropiat al lui Traian Băsescu, Alexandru Rafila - fost ministru al Sănătății, Marian Neacșu - actual vicepremier, Sorin Cîmpeanu - fost ministru al Educației, Marius Dunca, fost ministru la Tineret și Sport, Monica Anisie - fost ministru al Educației, Paul Stănescu - fost ministru al Dezvoltării și unul dintre liderii PSD, Radu Marinescu - ministrul Justiției, Sorin Ion - fost ministru al Justiției etc.

Lista celor care au vorbit în Parlament de la tribună, o odată sau de două ori în actuala legislatură, cuprinde o mulțime de alte nume sonore, în special din PSD și din PNL:

PSD

Paul Stănescu (PSD, senator de Olt)

Alexandru Rafila (PSD, deputat de Iași)

Florin Ionuț Barbu (PSD, deputat de Olt)

Marian Neacșu (PSD, deputat de București)

Angel Tîlvăr (PSD, deputat de Vrancea)

Bogdan Gruia Ivan (PSD, deputat de Bistrița-Năsăud)

Simona Bucura Oprescu (PSD, deputat de Argeș)

Grațiela Leocadia Gavrilescu (PSD, deputat de Prahova)

Iosif Florin Jianu (PSD, deputat de Galați)

Radu Marinescu (PSD, deputat de Dolj)

Marius Alexandru Dunca (PSD, senator de Brașov)

Ioan Vulpescu (PSD, deputat de Ilfov)

Eugen Dogariu (PSD, senator de Timiș)

Ovidiu Puiu (PSD, senator de Argeș)

Ștefan Țintă (PSD, deputat de Ialomița)

Adriana Diana Tușa (PSD, deputat de București)

Vasile Budacă (PSD, deputat de Bacău)

Doinița Ciocan (PSD, deputat de Brăila)

Marius Ionel Iancu (PSD, deputat de Olt)

Ion Samoilă (PSD, deputat de Călărași)

Irina Florentina Stoenică (PSD, deputat de Dolj)

George Adrian Popa (PSD, deputat de Bacău)

Răducu Adrian Păduraru (PSD, senator de Neamț)

Bogdan Florian Mihuți (PSD, deputat de Olt)

Rodica Nassar (PSD, deputat de București)

Laurențiu Adrian Neculaescu (PSD, deputat de Dâmbovița)

Eliza Mădălina Peța Ștefănescu (PSD, deputat de Dolj)

Crina Fiorela Chilat (PSD, deputat de Maramureș)

Ioan Stan (PSD, senator de Suceava)

Răzvan Iulian Ciortea (PSD, deputat de Cluj)

Ioan Mihalcea (PSD, deputat de București)

Lucian Ioan Titus Morar (PSD, deputat de Maramureș)

Aurel George Mohan (PSD, senator de Bihor)

Ion Alin Tomoescu (PSD, deputat de Mehedinți)

Bogdan Andrei Toader (PSD, deputat de Prahova)

PNL

Gheorghe Flutur (PNL, senator de Suceava)

Sorin Cîmpeanu (PNL, senator de București)

Vasile Blaga (PNL, senator de Timiș)

Mihail Veștea (PNL, senator de Brașov)

Monica Anisie (PNL, senator de București)

Marilen Gabriel Pirtea (PNL, deputat de Timiș)

Alexandru Ioan Andrei (PNL, deputat de Giurgiu)

Ioan Bălan (PNL, deputat de Suceava)

Mircea Fechet (PNL, deputat de Bacău)

Cristian Buican (PNL, deputat de Vâlcea)

Mihai Culeafă (PNL, deputat de Mehedinți)

Ion Iordache (PNL, deputat de Gorj)

Adrian Mocanu (PNL, deputat de Buzău)

George Cătălin Șerban (PNL, deputat de Prahova)

Ciprian Pandea (PNL, deputat de Călărași)

Alexandru Popa (PNL, deputat de Brăila)

Mircea Roșca (PNL, deputat de Prahova)

Ștefan Bucur Stoica (PNL, deputat de Dolj)

Gheorghe Ioan Bota (PNL, deputat de Bihor)

Călin Petru Marian (PNL, senator de Hunedoara)

USR

Stelian Cristian Ion (USR, deputat de Constanța)

Teodor Lazăr (USR, deputat de Bacău)

Marius Bodea (USR, senator de Iași)

Răzvan Paul Anghel (USR, senator de Arad)

Dumitru Văduva (USR, deputat de Ilfov)

Moniac Elena Berescu (USR, deputat de Iași)

UDMR

Rozalia Ibolya Biro (UDMR, deputat de Bihor)

Csaba Konczei (UDMR, deputat de Covasna)

Gal Karoly (UDMR, deputat de Covasna)

Jozsef Gyorgy Kulcsar Terza (UDMR, deputat de Covasna)

Laszlo Zsolt Ladanyi (UDMR, deputat de Harghita)

Andrei Molnar (UDMR, deputat de Timiș)

Szabolcs Nagy (UDMR, deputat Satu Mare)

Laszlo Odon Fejer (UDMR, senator de Covasna)

AUR

Tiberiu Nicolae Boșutar (AUR, deputat de Bistrița-Năsăud)

Marius Valentin Roman (AUR, senator de Buzău)

Florin Eugen Cîrligea (AUR, deputat de Brăila)

Mihai Claudiu Gheorghe (AUR, deputat de Călărași)

Nicolae Mîndrescu (AUR, deputat de Vâlcea)

Silviu Titus Păunescu (AUR, deputat de Constanța)

Dumitru Spau (AUR, senator de Vâlcea)

Marian Vasile (AUR, senator de Dolj)

Vasilică Potecă (AUR, senator de Hunedoara)

POT

Andrei Csillag (POT, deputat de Bistrița-Năsăud)

Bianca Eugenia Gavrilă (POT, deputat de Alba)

Călin Florin Groza (POT, deputat de Maramureș)

Dan Mihai Nicolae (POT, deputat de Prahova)

Ancuța Florina Irimia (POT, deputat de Iași)

Gheorghe Valentin Răducea (POT, deputat de Suceava)

SOS

Vlad Andrei Vidra (SOS, deputat de Bihor)

Cristian Bem (SOS, senator de Vaslui)

Minorități naționale

Ognean Crîstici (deputat al minorități naționale, Uniunea Sârbilor din România)

Neafiliați

George (Gigi) Becali (neafiliat)

Victor Ponta (neafiliat)

Andreea Firuța Neacșu (neafiliat, deputat de Neamț)

Andrei Ionuț Teslariu (neafiliat)

Paul Ciprian Pintea (neafiliat)

Lisa parlamentarilor cu doar două luări de cuvânt:

PSD

Mihai Fifor (PSD, deputat de Arad)

Natalia Elena Intotero (PSD, deputat de Hunedoara)

Florin Nicolae Jianu (PSD, senator de Prahova)

Sergiu Mircea Constantinescu (PSD, deputat de Tulcea)

Sorin Vlașin (PSD, senator de Maramureș)

Andrei Dolineaschi (PSD, deputat de București)

Dumitrița Gliga (PSD, deputat de Mureș)

Georgeta Carmen Holban (PSD, deputat de Dâmbovița)

Sorin Moise (PSD, senator de Brăila)

Lucian Mărginean (PSD, senator de Mureș)

Florin Mircea (PSD, deputat de Brăila)

Cătălin Graur (PSD, senator de Vrancea)

Cătălin Viorel Mîndroc (PSD, deputat de Argeș)

Alina Elena Tănăsescu (PSD, senator de Dolj)

PNL

Cătălin Marian Predoiu (PNL, senator de Prahova)

Sebastian Burduja (PNL, deputat de București)

Robert Ionatan Sighiartău (PNL, deputat de Bistrița-Năsăud)

Ionuț Marian Stroe - (PNL, deputat de București)

Răzvan Sorin Prișcă (PNL, deputat de București)

Marian Crușoveanu (PNL, deputat de Constanța)

Ciprian Minodor Dobre (PNL, deputat de Mureș)

Claudiu Vasile Răcuci (PNL, senator de Alba)

Silviu Iulian Coșa (PNL, senator de Constanța)

USR

Claudiu Iulius Gavril Năsui (USR, deputat de București)

Pollyanna Hanellore Hangan (USR, deputat de Hunedoara)

UDMR

Gabor Hajdu (UDMR, deputat de Harghita)

Boglarka Kantor (UDMR, deputat de Vaslui)

Anquetil Karoly Kolcsar (UDMR, deputat de Mureș)

Attila Gabor Marko (UDMR, deputat de Mureș)

Brigitta Eva Zahoranszki (UDMR, deputat de Maramureș)

Zoltan Zakarias (UDMR, deputat de Harghita)

Ivan Szilard Tasnadi (UDMR, senator de Cluj)

Levente Novak (UDMR, senator de Mureș)

AUR

Mohammad Murad (AUR, deputat de Constanța)

Nelu Valentin Badea (AUR, deputat de Teleorman)

Dan Cătălin Artimon (AUR, deputat de Arad)

Georgel Badiu (AUR, deputat de Vrancea)

Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR, deputat de Prahova)

Diana Enache (AUR, deputat de Bacău)

Elena Doboș (AUR, deputat de Tulcea)

Cosmin Hristu (AUR, deputat de Constanța)

Silviu Florin Oancea (AUR, deputat de Ialomița)

Rodica Constantinescu (AUR, deputat de Galați)

Lucian Florin Pușcașu (AUR, deputat de Suceava)

SOS

Ștefan Alexandru Băișanu (SOS, deputat de Suceava)

POT

Radu Mihail Ionescu (POT, deputat de Bacău)

Sebastian Andrei Kroncsiș (POT, deputat de Sibiu)

Sergiu Lucian Matei (POT, deputat de Ilfov)

Minorități naționale

Ionel Stancu (deputat al minorităților naționale, Asociația Macedonenilor)

Bogdan Alin Stoica (deputat al minorităților naționale, Asociația Albanezilor)

Ghervazen Longher (deputat al minorităților naționale, Uniunea Polonezilor)

Iulius Marian Firczak (deputat al minorităților naționale, Uniunea Culturală a Rutenilor)

De asemenea, figuri cunoscute precum Kelemen Hunor (deputat UDMR) și Elisabeta Lipă (deputat PSD) au consemnat fiecare doar câte 3 luări de cuvânt.