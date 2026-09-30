Siegfried Mureșan a primit o mentă în ghiveci: „Să aveți ce freca la Bruxelles". Abrudean a ascuns-o sub masă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a primit miercuri, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, înaintea votului de învestitură, o mentă în ghiveci sub formă de „cadou", planta aromatică fiindu-i oferită de senatorul Ninel Peia din grupul PACE pentru ca liberalul „să aibă ce freca la Bruxelles".

După ce Mureșan, europarlamentar PNL, și-a prezentat programul de guvernare și grupurile politice parlamentare și-au exprimat punctele de vedere, senatorul Ninel Peia a urcat scările în zona în care au stat așezați premierul desemnat și membrii cabinetului propus și i-a înmânat lui Siegfried Mureșan o mentă în ghiveci. Mureșan s-a ridicat de pe scaun, a zâmbit, a primit „cadoul", cei doi și-au strâns mâinile, după care premierul desemnat a mirosit floarea aromatică și-a așezat-o lângă mapă, în fața sa.

„Pentru că votul de astăzi vă va trimite direct înapoi la Bruxelles, m-am gândit să nu plecați cu mâna goală. Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei în următorii ani", a relatat Peia că i-a spus premierului desemnat. Grupul PACE nu a votat cabinetul propus.

Menta nu a avut viață lungă lângă Mureșan. Mircea Abrudean, liberalul propus ministru de Interne și aflat lângă premierul desemnat, a luat ghiveciul și a ascuns menta sub masă. Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de învestitură în Parlament. S-au exprimat 182 de voturi "pentru", 15 „împotrivă" și un vot a fost anulat, iar minimul necesar de voturi pentru învestitură era de 233 de voturi.