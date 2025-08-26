Nazare taie-n carne vie! Desființează o instituție de sinecuristi cu salarii uriașe. Directorii încasează peste 5000 de euro pe lună

În cadrul reformelor fiscale, Guvernul caută să desființeze și instituțiile folosite drept sinecuri pe bani mulți la stat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a luat o decizie importantă, iar numărul posturilor din Fondul Român de Contragarantare (FRC) va fi redus semnificativ până la dispariția totală a instituției.

În prezent, Fondul Român de Contragarantare are 10 angajați, dintre care 3 sunt directori și 7 sunt membri al Consiliului de Supraveghere. După reforma venită de la Finanțe, în FRC vor mai rămâne doar 4 angajați și în timp instituția se va desființa cu totul.

Cel mai mare salariu din cadrul FRC este încasat de președintele directoratului, cel care încasează 26.400 de lei pe lună, adică peste 5000 de euro. De asemenea, membrii directoratului au 25.200 de lei pe lună. Totodată, președintele Consiliului de supraveghere are o indemnizație de 18.900 lei brut pe lună, iar membrii consiliului au indemnizații de 12.600 lei brut pe lună.

Fondul Român de Contragarantare este o instituție financiară specializată în facilitarea accesului la finanțare prin emiterea scrisorilor de contragarantare a garanțiilor acordate pentru credite și alte instrumente de finanțare. De asemenea, în cadrul unor programe guvernamentale, Fondul administrează plafoanele de garanții de stat alocate finanțărilor respective.