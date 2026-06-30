Ordonanța SAFE, blocată de Bolojan în Parlament: Supărați că PSD a modificat-o, liberalii nu o mai votează

Ordonanța SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan chiar înainte de a trece moțiunea ce cenzură, a fost modificată în Parlament. Această OUG a stârnit un scandal foarte mare, cei de la PSD acuzând faptul că, pe lângă SAFE, Ilie Bolojan a introdus alte 12 articole care n-au nicio legătură cu programul SAFE.

Senatul a eliminat articolele controversate din Ordonanța privind înzestrarea Armatei, după sesizarea CCR de către PSD. În acest context, pentru că a OUG a fost modificată, liberalii nu mai vor să o voteze la Camera Deputaților, iar programul SAFE rămâne în aer.

Dincolo de aspectele procedurale, proiectul a fost contestat pentru că pe lângă reglementările pentru SAFE, a conținut și multe alte prevederi promovate înaintea demiterii. Senatorii au eliminat modificările respective. Este vorba de norme legate de industria vinului, reguli noi pentru proiectele de gaze sau schimbări privind rambursarea TVA. În forma actuală, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei.

Modificările legislative introduse pe ultima sută de metri de fostul Executiv, înainte de a fi demis, au fost eliminate în comisiile de specialitate. Senatorii au decis curățarea textului de prevederile care nu aveau legătură cu securitatea națională.

12 articole controversate au fost scoase din Ordonanța de Urgență nr. 38/2026. Au fost eliminate normele colaterale privind industria vinului, proiectele de gaze și rambursarea TVA. Forma actuală a documentului păstrează exclusiv reglementările privind finanțarea strategică și programul SAFE.

Adoptat la limită, actul normativ a generat un val de critici din partea PSD, care a acuzat Guvernul că a introdus beneficii mascate pentru anumiți agenți economici. În acest context, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, alături de Avocatul Poporului, au sesizat Curtea Constituțională. Aceștia reclamau un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern din cauza modului în care au fost impuse cele 12 puncte suplimentare.

Curtea Constituțională explică faptul că Legea privind aprobarea OUG 21/2026, precum și ordonanța în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate de cei 53 de deputați care au atacat actul normativ la CCR.

Potrivit Curții, Guvernul a indicat în preambulul OUG 21/2026 situațiile extraordinare care justificau adoptarea unei ordonanțe de urgență și a motivat de ce reglementarea nu putea fi amânată. CCR arată că urgența a fost legată de obiectivele asumate pentru anul 2026 privind accesarea și folosirea fondurilor europene din PNRR și din instrumentul SAFE.

Mai exact, Curtea a reținut că ordonanța urmărea „maximizarea absorbției" fondurilor europene, sincronizarea calendarului național cu termenele stabilite la nivel european și evitarea unor blocaje administrative la nivel local, care ar fi putut afecta atât componentele finale ale PNRR, cât și implementarea proiectelor finanțate prin SAFE.

Instrumentul SAFE - „Acțiunea pentru securitatea Europei" este mecanismul european creat pentru susținerea investițiilor în apărare și consolidarea industriei europene de apărare. Nota de fundamentare a Guvernului arăta că scopul principal al acestui instrument este stimularea producției europene de armament și asigurarea disponibilității echipamentelor de apărare.