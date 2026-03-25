Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Parlamentul României a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru prima dată în legislația națională definiția juridică a acestui tip de infracțiune.
Singurul parlamentar care a votat împotrivă este deputata nefiliată, fostă SOS România, Raisa Enache. Ea era chiar vicelider al grupului parlamentar SOS din Camera Deputaţilor.
Știrea inițială - Proiectul a trecut de Camera Deputaților, for decizional, cu o majoritate covârșitoare - 284 de voturi „pentru", un vot „împotrivă" și două abțineri.
Noua lege definește femicidul ca o formă de violență bazată pe gen și stabilește sancțiuni severe pentru aceste fapte. Astfel, crimele încadrate ca femicid vor putea fi pedepsite similar omorului calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar detenție pe viață.
Actul normativ vine în contextul unor statistici alarmante: aproximativ 59 de femei au fost ucise în România anul trecut, majoritatea în urma violenței domestice.
Legea prevede și măsuri suplimentare pentru prevenție și intervenție. Printre acestea se numără posibilitatea ca acțiunea penală să fie declanșată din oficiu în cazurile de violență de gen, dar și introducerea în școli a unor programe educaționale privind egalitatea de gen și relațiile non-violente.
De asemenea, autoritățile vor trebui să colecteze și să publice anual date despre femicid, iar copiii rămași în urma acestor crime vor fi recunoscuți drept victime directe și vor beneficia de protecție specială.
Inițiativa legislativă, susținută de peste 270 de parlamentari din toate partidele, este considerată una dintre cele mai larg sprijinite din ultimii ani și marchează un pas important în recunoașterea și combaterea violenței împotriva femeilor în România.
Gorghiu: Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească
Deputatul PNL Alina Gorghiu, preşedinte al Comisiei parlamentare "România fară violenţă domestică", declară, după ce Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, legea care introduce, pentru prima dată, definiţia femicidului în legislaţia naţională şi consolidează semnificativ mecanismele de protecţie a femeilor împotriva celor mai grave forme de violenţă că legislaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ceea ce priveşte protecţia femeilor.
"Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ceea ce priveşte protecţia lor, iar statul transmite un mesaj clar: viaţa, siguranţa şi demnitatea femeilor sunt apărate prin lege", a declarat Alina Gorghiu, preşedinta Comisiei parlamentare "România fară violenţă domestică".
Prin această lege, România defineşte femicidul ca fiind uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise împotriva sa, indiferent de relaţia dintre victimă şi agresor.
Actul normativ introduce circumstanţe agravante clare pentru infracţiunile comise în contextul unei relaţii de căsătorie sau al unei relaţii asemănătoare, în special atunci când agresorul exercită sau pretinde că exercită control sau dominaţie asupra victimei, permiţând sancţionarea mai severă a acestor fapte, arată deputatul Alina Gorghiu.
Legea consolidează protecţia copiilor victimelor, obligând autorităţile să identifice şi să adopte măsuri de protecţie pentru minorii afectaţi de aceste situaţii.
Ea menţionează că un element esenţial introdus prin această lege este instituirea nedemnităţii succesorale a agresorului, astfel că "persoana care a provocat moartea victimei nu va mai putea beneficia de moştenirea acesteia, instanţa urmând să constate nedemnitatea succesorală".
Legea elimină, de asemenea, orice condiţionare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracţiunii de viol, statul român asumându-şi responsabilitatea deplină de a interveni şi de a proteja victimele.
"Pentru prima dată, statul român va colecta şi publica anual date privind aceste infracţiuni, urmărind parcursul fiecărei cauze de la sesizare până la soluţionare. Observatorul Român pentru Analiza şi Prevenirea Omorurilor va publica rapoarte anonimizate, contribuind la prevenirea acestor crime", arată sursa citată.
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a arătat că, la nivel global, o femeie este ucisă la fiecare zece minute de către partenerul sau un membru al familiei.
"Legea urmează să fie transmisă spre promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare. Astăzi, fiecare femeie are de ce să zâmbească. Şi fiecare român va învăţa acest cuvânt: femicid. Astăzi, legea este mai puternică. Astăzi, femeile sunt mai protejate", mai afirmă Alina Gorghiu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
-
PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan
Liderii PSD fac primul pas spre indepartarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe pr ...
-
A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, in vederea dezbaterii publice, a anunțat, in dupa-amiaza ...
-
Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"
Uniunea Salvați Romania nu intenționeaza sa paraseasca actuala coaliție de guvernare, chiar daca PSD ar dori o schimbare ...
-
I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"
Filologul Adrian Papahagi intervine in controversa legata de faptul ca fiica lui Victor Ponta ar fi fost impiedicata sa ...
-
Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Da ...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
-
Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, dupa ședința conducerii PSD, in care Biroul Perma ...
-
Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Gura de oxigen pentru Romania, in prima luna a anului 2026. "Prima luna cu excedent bugetar din 2019: o noua confirmare ...
-
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse
Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorala Permanenta, Adrian Țuțuianu (PSD), arata ca instituți ...
-
Lista numirilor controversate. PSD cere USR să-l retragă pe pensionarul special numit în fruntea unei companii de stat, prieten al familiei ministrului Miruță
Lista numirilor controversate. PSD cere USR sa-l retraga pe pensionarul special numit in fruntea unei companii de stat, ...
-
Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"
Compania TAROM nu va renunta la cursele aeriene Bucuresti - Satu Mare, urmand ca totul sa mearga mai departe in actualel ...
-
Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor
CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat in atenția publica dupa ce au aparut date potrivit carora ac ...
-
Rareș Bogdan îi dă dreptate lui Donald Trump: „L-au condamnat cu ficatul, nu cu creierul!"
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a analizat ultima decizie a Curții Supreme a SUA in privința tarifelor, decizie care ...
-
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte
În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Balan din funcția de preșe ...
-
Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica
O doamna sau domnișoara POT pe numele ei de parlamentata Codruța-Maria Corcheș - cu toate ca era mai nimerit "Cruduța" - ...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu