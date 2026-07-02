Primul mesaj al lui Călin Georgescu, după scandalul de la TV cu Anca Alexandrescu: "Trăim vremuri de prigoană!"

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj pe facebook, primul după scandalul de la Realitatea Plus cu Anca Alexandrescu. Călin Georgescu vorbește din nou despre Dumnezeu și "puterea pământului", anunțând că va ieși din nou să se întâlnească cu românii la un târg din Olt.

"Dragii mei,

Pomenirea și cinstirea de azi a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare se leagă firesc de țăranul român: pentru că în brazda muncită de el se află însăși țara pe care Sfântul Voievod a apărat-o cu sabia, cu postul, cu rugăciunea și cu jertfa.

Fiecare rod crescut și cules de țăranul român, de producătorul local, este un act de resuveranizare a țării, este un act de demnitate și respect față de pământul strămoșesc dat nouă în dar de Dumnezeu, prin puterea iubirii.

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Trăim vremuri de prigoană. Nicolae Iorga spunea: „Un popor care nu-și cunoaște pământul nu-și cunoaște drepturile."

Astăzi, dreptul țăranului român și al antreprenorului român este călcat în picioare de dictatul corporatist, protejat de trădarea clasei politice aflate la putere - o clasă politică ce nu sprijină țăranul, dar își caută pentru sine și pentru propriii copii hrană curată, crescută de mâna lui.

România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să se teamă. Iar înainte de a fi prooccidentali sau proeuropeni, trebuie să fim proromâni.

Din respect profund și veșnic pentru cei ce muncesc pământul țării, voi fi prezent duminică, 5 iulie, la ora 7:30, la târgul de legume și produse agricole de la Izbiceni, comuna Izbiceni, județul Olt.

Merg din nou printre oameni truditori, pentru că atunci când te apropii de ei, când le vezi mâinile și le asculți necazul, înțelegi că în spatele fiecărui produs românesc este o viață, nu doar un preț", a scris Călin Georgescu pe Facebook.

De la ce a pornit conflictul dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

Scandalul a izbucnit în timpul unui interviu acordat de Călin Georgescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel", difuzată de Realitatea Plus și moderată de Anca Alexandrescu. Tensiunile au apărut după ce moderatoarea a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, argumentând că a vrut să evite varianta Ilie Bolojan.

„Da, ați greșit complet. Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta, pentru că este o abordare care denaturează complet realitatea politică", i-a răspuns Călin Georgescu.

Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale a acuzat postul Realitatea Plus că i-ar fi cenzurat un apel adresat parlamentarilor.

„La vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră, în condițiile în care am transmis un mesaj public extrem de clar către parlamentari, prin care avertizam că votul pentru acel guvern reprezintă un act de trădare a intereselor țării", a susținut Călin Georgescu.

În replică, Anca Alexandrescu a respins acuzațiile și a precizat că nu era prezentă la emisiunea la care acesta făcea referire.Schimbul de replici a continuat după ce Georgescu i-a reproșat moderatoarei că l-ar fi susținut anterior pe Nicolae Ciucă.

„Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș, care, între timp, a dezertat, iar acest tip de poziționare ridică întrebări legitime despre consecvență și despre modul în care se construiesc aceste susțineri publice", a afirmat Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu a respins acuzația și a explicat că a realizat emisiuni cu toți candidații relevanți, inclusiv Marcel Ciolacu și George Simion, fără ca acest lucru să însemne susținere politică.

Între timp, Realitatea Plus a anunțat că nu va mai difuza aparițiile lui Călin Georgescu până când acesta nu va prezenta scuze publice. Reprezentanții postului au motivat decizia prin afirmațiile făcute de fostul candidat privind motivațiile de audiență și au transmis că își asumă această măsură chiar și cu riscul pierderii de audiență.