Ruptură totală între Călin Georgescu și camarilla lui Maricel Păcuraru. Televiziunea aservită statului paralel anunță jihadul după atacurile la adresa Ancăi Alexandrescu

Realitatea PLUS a anunțat luni dimineață o decizie fără precedent în relația cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, după schimbul tensionat de replici din emisiunea Ancăi Alexandrescu și după criticile lansate de acesta la adresa postului de televiziune.

Într-un comunicat oficial, Realitatea PLUS afirmă că declarațiile lui Georgescu la adresa televiziunii și a telespectatorilor sunt „inacceptabile" și anunță că își rezervă dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv acestuia până când fostul candidat își va cere scuze public.

„Până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât și telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale", a transmis postul de televiziune.

Decizia vine după o discuție tensionată între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, chiar în emisiunea moderatoarei de la Realitatea PLUS. Anca Alexandrescu a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea în timpul actualei crize politice, explicând că a făcut acest lucru „ca să scăpăm de Bolojan".

Replica lui Georgescu a fost una dură. „Da, ați greșit complet", i-a spus acesta. În momentul în care moderatoarea și-a apărat poziția și a explicat că și-a asumat public susținerea pentru Adrian Veștea, Georgescu a continuat criticile. „Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit", a afirmat fostul candidat la prezidențiale.

Ulterior, Georgescu a susținut că Adrian Veștea nu reprezenta o alternativă reală la Ilie Bolojan. „Este aceeași Mărie cu altă pălărie. Nu este nicio diferență", a spus el. Realitatea PLUS: „Nu ratingul este mai important"

În comunicatul transmis luni, postul de televiziune spune că a oferit întotdeauna spațiu de exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public, inclusiv lui Călin Georgescu, „fără condiționări și fără compromisuri". Totodată, reprezentanții televiziunii resping afirmațiile potrivit cărora prezența și mesajele lui Georgescu ar fi fost difuzate exclusiv din motive de audiență.

„Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating", se arată în comunicat. Postul de televiziune Realitatea PLUS precizează că își asumă această decizie chiar dacă ea ar putea însemna pierderea unei părți din audiență.

Anunțul Realitatea PLUS marchează prima ruptură publică majoră dintre Călin Georgescu și postul de televiziune care i-a oferit în ultimele luni o expunere constantă și care a găzduit numeroase intervenții și evenimente dedicate acestuia. Decizia televiziunii vine și pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul taberei suveraniste, unde în ultimele zile au apărut critici la adresa Ancăi Alexandrescu și a poziționărilor sale din actuala criză politică.