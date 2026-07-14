Cum ar arăta viitorul Parlament în cazul alegerilor anticipate. Două partide ar dispărea. Cine și-ar dubla scorul

În luna mai, 41% dintre români considerau alegerile anticipate o soluție, iar după două luni de criză percepțiile cel mai probabil s-au modificat. Nu mai este sigur că alegerile anticipate ar rezolva criza politică, întrucât fragmentarea în Parlament se va păstra. Alegeri parlamentare organizate duminica viitoare ar duce la dublarea scorului AUR, la o creștere a PNL, la o stagnare în cel mai bun caz a PSD, USR și UDMR, respectiv la o dispariție din viața politică parlamentară a SOS și POT.

Președintele Nicușor Dan nu exclude declanșarea alegerilor anticipate, dar precizează că acestea nu reprezintă ceva ce își dorește. Șeful statului consideră că acest scenariu este foarte puțin probabil în acest moment, pentru că lucrurile nu ar fi cu mult diferite în privința componenței Parlamentului. Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a afirmat că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție în situația în care partidele politice nu vor găsi „înțelepciunea și responsabilitatea" pentru învestirea unui guvern.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că, la consultările de la Palatul Cotroceni, s-a discutat despre alegerile anticipate, dar, din ceea ce vede, am avea un Parlament unde pe primul loc ar fi AUR și ar fi greu de evitat să dai șansa lor să formeze un guvern.

Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero șanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a adăugat că o soluție în fața acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus, marți, că singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate.