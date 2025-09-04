Sondaj după anuntarea masurilor de austeritate ale lui Bolojan: 500.000 de români vor să emigreze în următorul an. In schimb ne umplem de imigranti

România este țara din centrul și sud-estul Europei cu cei mai mulți cetățeni care își doresc să emigreze în următorul an. E un numar record care il egaleaza pe cel din anul 2007 când 544 de mii de români care au emigrat in urma masurilor de criză economică.

2007 este și anul aderării României la Uniunea Europeană, ceea ce a facut ca foarte multi romani sa-si caute de luru in strainatate. Deci situatia actuala este cu mult mai grava, pentru ca acum parasesc tara sute de mii de romani in urma masurilor de austeritate anuntate de guvernul Bolojan. In ultimii ani, intre 2012-2023, media anuală a emigranților din România a fost de circa 200 de mii.

Migrația externă a afectat deja mult de tot România, care a pierdut ca si populatie estimata in jur de 4,5 milioane de cetateni. Deja sunt în unele state comunități unde românii sunt chiar majoritari, precum în Spania, sau comunități foarte puternice ca în Italia. In schimb, in România imigreaza din ce in ce mai multi cetateni asiatici din tari sarace, in jur de 80-100.000 pe an. Daca ritmul se pastreaza, pana in 2050 in România vor mai ramane in jur de 10 milioane de cetateni de rasa alba, circa jumatate din populatia medie a tarii.