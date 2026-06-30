Ultima zi în care Nicușor Dan poate desemna un premier: Se preconizează un guvern interimar condus de Ilie Bolojan până în toamnă
Postat la: 30.06.2026 |
Marți, 30 iunie, este ultima zi în care președintele Nicușor Dan poate desemna un premier înaintea vacanței parlamentare. În actualul context politic se preconizează un guvern interimar condus de Ilie Bolojan până în toamnă. Situația se poate schimba doar printr-o desemnare de ultim moment a președintelui.
În caz contrar, în care Nicușor Dan nu va desemna un premier, iar Guvernul Bolojan va rămâne interimar până la reluarea activității Parlamentului, premierul va fi nevoit să ceară votul parlamentarilor aflați în vacanță pentru diferite măsuri pe care va vrea să le ia. Acest lucru este necesar pentru că un Executiv interimar are capacități restrânse de acțiune și, spre exemplu, nu poate adopta ordonanțe de urgență. În acest caz, Parlamentul ar putea fi convocat în sesiuni extraordinare în care deputații și senatorii și-ar putea exprima votul în ședințe online.
Parlamentul, în sesiune extraordinară, poate să adopte jaloanele rămase din PNRR, în condiţiile în care Guvenul nu poate emite ordonanţe de urgenţă în acest sens. Pe proiectele mari pentru ţară - PNRR, SAFE - a existat mereu un acord, inclusiv cu PSD. Pe de altă parte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a înaintat ca termen de formare a noului guvern finalul lunii iulie. Hunor a declarat tot luni că nu sunt șanse să fie format un nou guvern până la finalul sesiunii parlamentare în lipsa unei "baghete magice" și că în "2-3 săptămâni" ar trebui găsită o soluție de guvernare.
„Cred că după 2-3 săptămâni, până la finalul lunii iulie să găsim o soluție. În continuare cred că e nevoie de un guvern majoritar, dacă nu se poate vechea coaliție, poate un guvern PSD-PNL-UDMR cum a mai fost, cu miniștri propuși de partide și majoritate simplă cel puțin până anul viitor", a declarat liderul UDMR. România trece prin criza premierilor de două luni, de când PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan din care și social-democrații făceau parte.
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