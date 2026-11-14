A ascuns armata SUA adevărul despre extratereștri? Ce au descoperit anchetatorii în arhivele secrete de la Roswell

În iulie 1947, o descoperire făcută pe o fermă din New Mexico a declanșat unul dintre cele mai controversate episoade din istoria Statelor Unite. Armata americană a anunțat că a recuperat un „disc zburător" prăbușit în apropiere de Roswell, însă, la numai o zi distanță, autoritățile au revenit asupra declarației și au susținut că resturile proveneau de la un balon meteorologic.

Aproape 80 de ani mai târziu, incidentul continuă să alimenteze teorii despre nave extraterestre, presupuse cadavre de extratereștri și o operațiune secretă de mușamalizare desfășurată de guvernul american. Documentele declasificate și două investigații oficiale au oferit o explicație legată de un proiect militar secret, însă dispariția unor documente administrative și mărturiile contradictorii au contribuit la menținerea misterului.

Cum a început misterul Roswell. Anunțul armatei americane care a făcut înconjurul lumii

Povestea a început la începutul lunii iulie 1947, într-o perioadă în care Statele Unite erau deja cuprinse de interesul pentru așa-numitele farfurii zburătoare. Totul a pornit de la niște fragmente descoperite pe terenul unei ferme din apropierea localității Corona, la nord-vest de Roswell, în statul New Mexico.

Fermierul William „Mac" Brazel și fiul său au găsit materialele pe proprietatea pe care o administrau. Potrivit unei relatări publicate la 9 iulie 1947 în ziarul Roswell Daily Record, descoperirea inițială ar fi avut loc pe 14 iunie. Brazel a strâns o parte dintre fragmente pe 4 iulie, iar ulterior a mers la autorități pentru a semnala ceea ce găsise.

Materialele descrise de fermier erau neobișnuite: fragmente de cauciuc, folie metalică, hârtie, bețe și alte resturi ușoare. Brazel a povestit că acestea erau împrăștiate pe o suprafață destul de mare și că nu semănau cu baloanele meteorologice pe care le mai întâlnise pe proprietatea sa.

Șeriful George Wilcox a informat armata, iar maiorul Jesse Marcel, ofițer de informații al bazei militare din Roswell, s-a deplasat la fermă pentru a recupera materialele.

Momentul care a transformat o descoperire aparent banală într-un eveniment de proporții a venit pe 8 iulie 1947. Biroul de presă al bazei Roswell Army Air Field a transmis un comunicat în care anunța că personalul militar recuperase un „disc zburător" de pe o fermă din regiune.

Informația a fost preluată rapid de presă și a provocat un val de interes. Ideea că armata americană ar fi intrat în posesia unei nave necunoscute a devenit imediat subiect de discuție.

Numai că versiunea oficială s-a schimbat foarte repede.

A doua zi, generalul Roger Ramey, comandantul Armatei a 8-a Aeriene, a prezentat o altă explicație. Potrivit acestuia, resturile recuperate nu proveneau de la o navă necunoscută, ci de la un balon meteorologic și un reflector radar.

Materialele au fost fotografiate la baza militară din Fort Worth, Texas, iar presa a relatat schimbarea explicației. Contrastul dintre primul comunicat și dezmințirea ulterioară avea să devină unul dintre principalele motive pentru care incidentul Roswell a fost considerat suspect de cercetătorii fenomenului OZN.

Potrivit raportului publicat de Forțele Aeriene americane în iulie 1994, relatările din presa vremii confirmă că a existat o recuperare de materiale în apropiere de Roswell. Documentul prezintă inclusiv declarațiile fermierului și descrierile fragmentelor găsite pe proprietate.

Proiectul militar secret Mogul, explicația oficială pentru presupusa navă extraterestră

O explicație mai amplă a apărut abia în 1994, când Forțele Aeriene ale Statelor Unite au publicat rezultatele unei cercetări extinse asupra incidentului.

Potrivit raportului oficial, materialele recuperate în apropiere de Roswell erau compatibile cu echipamentele folosite într-un program militar secret, cunoscut sub numele de Project Mogul.

Proiectul urmărea detectarea de la mare distanță a undelor sonore produse de eventualele teste nucleare sovietice. În perioada imediat următoare celui de-Al Doilea Război Mondial, Statele Unite erau extrem de preocupate de dezvoltarea armamentului nuclear al Uniunii Sovietice, iar autoritățile americane căutau metode prin care să poată identifica astfel de teste.

Pentru acest obiectiv erau utilizate baloane de mare altitudine, echipate cu senzori acustici și reflectoare radar. Aceste dispozitive puteau transporta echipamente experimentale pe distanțe mari și aveau o înfățișare diferită de cea a unui balon meteorologic obișnuit.

Raportul Forțelor Aeriene din 1994 a concluzionat că resturile recuperate în apropiere de Roswell proveneau cel mai probabil de la unul dintre aceste baloane Mogul, care nu fusese recuperat anterior.

Explicația este susținută și de investigația General Accounting Office (GAO), instituția americană responsabilă de verificarea activității guvernamentale. În raportul publicat în iulie 1995, GAO a precizat că documentele oficiale disponibile indicau drept cea mai probabilă origine a materialelor un tren de baloane din cadrul proiectului Mogul.

Ancheta a identificat două înregistrări importante din 1947: un raport istoric al unității militare și o telegramă FBI datată 8 iulie. Ambele făceau referire la recuperarea unui obiect care fusese identificat ulterior drept un balon de urmărire radar.

Telegrama FBI menționa că obiectul avea forma unui disc suspendat de un balon mare, prin intermediul unor cabluri. Oficialii militari descriau materialele ca fiind asemănătoare celor provenite de la un balon de mare altitudine echipat cu reflector radar.

Prin urmare, documentele nu confirmă recuperarea unei nave extraterestre, ci indică o explicație militară legată de tehnologia experimentală folosită în perioada respectivă.

Dosarele dispărute și acuzațiile de mușamalizare. Ce au descoperit anchetatorii americani

Unul dintre motivele pentru care incidentul Roswell a continuat să fie considerat misterios este faptul că ancheta oficială a descoperit și documente militare care nu mai existau.

În 1995, General Accounting Office a căutat în arhivele mai multor instituții americane informații despre evenimentul din 1947. Investigația a inclus documente ale Departamentului Apărării, FBI, CIA și ale altor structuri guvernamentale.

Potrivit raportului GAO, unele documente administrative ale bazei Roswell Army Air Field, care acopereau perioada martie 1945 - decembrie 1949, fuseseră distruse. Aceeași situație era valabilă și pentru mesajele expediate de baza militară între octombrie 1946 și decembrie 1949.

Problema era că formularele de distrugere nu precizau cine eliminase documentele, când se întâmplase acest lucru și în baza cărei autorizații.

Această descoperire a alimentat suspiciunile celor care considerau că armata ascundea informații despre presupusa prăbușire a unei nave extraterestre.

Totuși, raportul GAO a inclus și explicația arhivistului responsabil, care a precizat că lipsa unor mențiuni privind autoritatea de distrugere era întâlnită și în cazul altor documente militare din perioada respectivă. Cu alte cuvinte, dispariția unor înregistrări nu reprezenta, prin ea însăși, dovada unei operațiuni de mușamalizare.

Ancheta nu a identificat documente care să confirme recuperarea unei nave extraterestre sau transportarea unor corpuri necunoscute către o bază militară.

De altfel, raportul Forțelor Aeriene din 1994 a precizat că cercetarea arhivelor nu a identificat nicio creștere neobișnuită a activităților militare sau a măsurilor de securitate în regiune, care să indice producerea unui eveniment extraordinar.

Potrivit Arhivelor Naționale ale Statelor Unite, documentele disponibile nu oferă dovezi privind recuperarea unor materiale extraterestre sau a unor ființe de origine necunoscută.

Presupusele cadavre extraterestre și legătura cu Zona 51. Cum a crescut legenda Roswell

Dacă în 1947 povestea se limita în principal la recuperarea unor fragmente de pe o fermă, în deceniile următoare relatările au devenit din ce în ce mai spectaculoase.

Interesul pentru incident a revenit în forță în perioada 1978-1980, când fostul ofițer de informații Jesse Marcel a început să vorbească public despre materialele recuperate. Acesta susținea că resturile nu semănau cu nimic din ceea ce văzuse în timpul carierei sale militare.

În 1980, Charles Berlitz și William L. Moore au publicat cartea The Roswell Incident, care a contribuit decisiv la popularizarea poveștii. Autorii au inclus mărturii ale unor persoane care afirmau că ar fi avut informații despre evenimentele din 1947.

De-a lungul timpului, povestea s-a extins considerabil. Au apărut relatări despre mai multe locuri de prăbușire, transporturi militare secrete, materiale metalice neobișnuite și chiar despre recuperarea unor corpuri extraterestre.

Numărul presupuselor ființe recuperate și locurile în care acestea ar fi fost găsite au variat de la o mărturie la alta. Nici cercetătorii care susțin ipoteza extraterestră nu au ajuns la un acord asupra amplasamentelor exacte sau asupra cronologiei evenimentelor.

În raportul The Roswell Report: Case Closed, publicat în 1997, Forțele Aeriene au încercat să explice și relatările despre presupusele cadavre.

Potrivit documentului, unele dintre descrierile unor corpuri considerate extraterestre ar putea proveni din confuzia cu manechine antropomorfe utilizate în testele militare cu baloane de mare altitudine. Alte relatări ar fi putut combina amintiri despre accidente militare petrecute ulterior, în anii 1950.

Este important de precizat că aceste teste cu manechine au avut loc după incidentul din 1947. Explicația militară reprezintă o ipoteză privind originea anumitor mărturii, nu dovada că toți martorii au făcut aceeași confuzie.

Legenda Roswell a ajuns să fie asociată și cu Zona 51, celebra instalație militară din Nevada, în jurul căreia s-au construit numeroase teorii despre cercetarea tehnologiilor extraterestre.

În cultura populară, baza a devenit locul în care ar fi fost transportate și studiate navele și ființele recuperate de la Roswell. Totuși, documentele oficiale prezentate în investigațiile americane nu demonstrează existența unei asemenea legături.

Aproape 80 de ani mai târziu, ce se știe cu adevărat despre incidentul Roswell

Investigațiile oficiale americane au stabilit că în apropiere de Roswell a fost recuperat un obiect în iulie 1947, iar explicația considerată cea mai probabilă este că materialele proveneau dintr-un proiect militar secret cu baloane de mare altitudine.

În același timp, cercetările nu au identificat dovezi documentare privind recuperarea unei nave extraterestre sau a unor corpuri de origine necunoscută.

Rămâne însă un fapt istoric care a contribuit la nașterea legendei: armata a anunțat inițial recuperarea unui disc zburător, după care și-a schimbat explicația în mai puțin de 24 de ore.

Tocmai această contradicție, combinată cu secretizarea proiectului Mogul și cu documentele administrative dispărute, a transformat un incident militar într-unul dintre cele mai cunoscute mistere ale secolului XX.

Roswell continuă să fascineze publicul nu pentru că existența unei nave extraterestre ar fi fost demonstrată, ci pentru că povestea reunește toate ingredientele unui mister care a supraviețuit generațiilor: secrete militare, declarații contradictorii, mărturii controversate și întrebări la care teoriile conspirației au oferit răspunsuri mult mai spectaculoase decât documentele oficiale.