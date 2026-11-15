Suedia caută mii de angajați și oferă salarii de până la 4.000 de euro. Care sunt cele mai căutate posturi
Postat la: 15.11.2026 |
Piața muncii din Suedia se confruntă cu un deficit acut de personal în domenii tehnice esențiale. Electricienii și instalatorii devin tot mai căutați, iar autoritățile estimează că până în 2030, economia națională va avea nevoie de aproximativ 7.000 de specialiști în plus. Oferta salarială este una atractivă, însă interesul tinerilor rămâne sub nivelul cerut de piață.
Potrivit unei prognoze realizate de asociația Installatorsforetagen, Suedia riscă o criză majoră de personal calificat. Situația este generată de un cumul de factori: valul de pensionări din rândul angajaților seniori, ritmul insuficient al absolvenților de la cursurile de pregătire profesională și cererea în creștere accelerată pe piața muncii.
Deficitul estimat de 7.000 de posturi vizează deopotrivă domeniul instalațiilor și pe cel al electricității.
Pentru a atrage candidați într-un sector de care mulți tineri sau lucrători se feresc, angajatorii mizează pe salarii competitive. Conform datelor statistice oficiale, un instalator VVS (ventilație, încălzire și sanitare) câștigă un salariu median lunar de aproximativ 42.700 de coroane suedeze, ceea ce înseamnă în jur de 3.844 de euro brut înainte de impozitare.
În același timp, electricienii specializați în instalații și mentenanță ajung la un salariu de circa 40.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 3.601 euro brut pe lună.
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