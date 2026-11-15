Trump nu „credea" în existența OZN-urilor până când Air Force i-a spus despre un obiect misterios

Într-un interviu luat de către televiziunea americană CBS și difuzat la emisiunea „60 de minute", Donald Trump a mărturisit că el nu „credea" în existența OZN-urilor până când piloții Air Force i-au arătat imagini cu un obiect rotund misterios.

Președintele american Donald Trump a declarat că piloții Forțelor Aeriene i-au spus că un obiect rotund misterios a zburat pe lângă un avion de vânătoare F-22 cu o viteză de trei ori mai mare decât aceasta, promițând în același timp să investigheze afirmațiile conform cărora un program guvernamental secret care studiază OZN-urile ar putea exista fără știrea președintelui, potrivit New York Post.

Trump a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu cu corespondentul Ross Douthat, difuzat duminică la emisiunea „60 Minutes" de pe CBS. Douthat l-a întrebat pe Trump dacă ceva ce a văzut, a auzit sau i s-a spus președintele l-a făcut să creadă că există mai multe în spatele obiectelor neidentificate observate pe cer. Trump s-a descris ca fiind „nu prea încrezător" în existența OZN-urilor, dar a indicat conversațiile cu piloții Forțelor Aeriene din Biroul Oval.

„Aceștia nu sunt oameni pe care i-ai numi teoreticieni ai conspirației - nici măcar nu știu ce înseamnă - dar sunt piloți grozavi", a spus Trump, înainte de a glumi despre aspectul lor. „Tineri, frumoși, au vârfuri frumoase și plate. Mi-ar plăcea să am o tunsoare exact ca ei. Arată perfect, ca Tom Cruise."

Trump i-a numit pe piloți „adevărați" și a spus că i-au spus „lucruri foarte ciudate". El a descris una dintre acele întâlniri cu un F-22. „Pilotează un F-22, care este cel mai bun care există, cel mai rapid, cel mai bun avion pe care l-a văzut cineva vreodată", a spus Trump. „Și ceva trece pe lângă ei cu o viteză de trei ori mai mare decât viteza lor. Și este rotund. Nu este aerodinamic."

Trump nu i-a identificat pe piloți și nici nu a spus când sau unde a avut loc întâlnirea. Douthat l-a întrebat apoi pe Trump despre afirmațiile unor presupuși denunțători conform cărora guvernul operează un program secret care studiază OZN-urile, despre care nici măcar președinții s-ar putea să nu știe.

Obiect care nu a fost niciodată identificat de Pentagon

„Nu, și nu am auzit asta", a spus Trump. „Dar dacă există, voi afla imediat după acest interviu." Trump a spus ulterior că există „o mulțime de oameni foarte conștienți" care cred că astfel de afirmații sunt adevărate, deși el însuși a rămas sceptic.

Remarcile lui Trump vin la doar câteva săptămâni după ce Biroul de Rezolvare a Anomaliilor (AARO) al Pentagonului a publicat o serie de înregistrări recent declasificate care detaliază observări de OZN-uri pe parcursul deceniilor.

Printre acestea se numără și o relatare din 2026 a unor agenți federali de aplicare a legii care au raportat că au văzut un obiect triunghiular negru mat ridicându-se vertical deasupra unei creste muntoase, plutind în tăcere și apoi accelerând într-un canion cu o viteză pe care au comparat-o cu cea a unui avion de vânătoare.

Martorii nu au descris motoare, rotoare, evacuare sau alte mijloace convenționale de propulsie vizibile. Echipamentele termice portabile au arătat, de asemenea, o semnătură termică uniformă pe suprafața obiectului, mai degrabă decât căldură concentrată asociată de obicei cu un sistem de propulsie.

Obiectul nu a fost niciodată identificat, iar raportul Pentagonului a menționat că viteza sa a fost estimată de martori, mai degrabă decât măsurată cu instrumente.