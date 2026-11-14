Britanicii își fac provizii: Guvernul le cere să reziste 72 de ore fără apă, curent și internet. Vânzările de conserve au explodat, iar avertismentul provoacă o dezbatere uriașă
Postat la: 14.11.2026 |
Britanicii au început să cumpere în cantități mari conserve, apă îmbuteliată, lanterne și aparate de radio care funcționează fără electricitate, după ce guvernul le-a transmis un mesaj neobișnuit: fiecare gospodărie ar trebui să fie pregătită să se descurce singură timp de 72 de ore în cazul unei situații de urgență. Campania „Be Ready", lansată pe 22 octombrie 2026, a provocat creșteri spectaculoase ale vânzărilor, unele produse fiind epuizate în magazine.
Autoritățile spun că nu încearcă să provoace panică, ci să pregătească populația pentru pene de curent, inundații, furtuni, atacuri cibernetice și alte crize. Totuși, avertismentele privind amenințările la adresa infrastructurii și securității țării au readus în discuție o întrebare sensibilă: cât de gravă este, de fapt, situația și de ce li se cere oamenilor să fie pregătiți pentru trei zile fără serviciile de care depind zilnic?
Conservele, apa și radiourile cu manivelă, la mare căutare după avertismentul guvernului britanic
Campania guvernamentală „Be Ready" a provocat o creștere rapidă a cererii pentru produsele considerate esențiale în situații de urgență. Potrivit datelor furnizate de compania de cercetare Worldpanel by Numerator, în primele zece zile de la lansarea campaniei, vânzările de apă îmbuteliată au crescut cu 67%, cele de alimente conservate și produse la borcan cu 37%, iar cele de dezinfectant pentru mâini cu 83%.
Efectele s-au văzut și în magazinele de electronice. Aparatele de radio cu manivelă, lanternele și bateriile externe au devenit tot mai căutate, iar unele modele au dispărut din stocurile mai multor comercianți.
Lanțul de supermarketuri Iceland a raportat o creștere de 40% a vânzărilor de conserve în primul weekend de după lansarea campaniei. Producătorul de conserve Princes a înregistrat o cerere deosebit de mare pentru ton, carne și legume conservate.
Datele Worldpanel arată că, imediat după lansarea campaniei, echivalentul a 400.000 de persoane în plus pe zi au cumpărat conserve de carne.
Creșterile au fost și mai spectaculoase în cazul unor produse electronice. Retailerul Maplin a raportat o creștere de 284% a vânzărilor de lanterne, de 92% pentru aparatele de radio și de 106% pentru bateriile externe. Grupul de magazine de bricolaj Robert Dyas a înregistrat o creștere de 160% a vânzărilor de radiouri, iar cel puțin șapte modele de aparate cu manivelă s-au epuizat în mai multe magazine.
Imaginile cu rafturile de conserve și produsele cumpărate în cantități mari au readus aminte de perioada pandemiei de COVID-19, când supermarketurile s-au confruntat cu lipsuri de produse esențiale, inclusiv hârtie igienică.
De această dată, însă, autoritățile încearcă să transmită că nu este vorba despre o situație în care oamenii trebuie să intre în panică sau să cumpere cantități exagerate de alimente.
Ce le cere guvernul britanic oamenilor să aibă în casă pentru 72 de ore
„Be Ready" este o campanie de informare publică desfășurată de Cabinet Office, instituția guvernamentală britanică responsabilă de coordonarea activității executivului. Programul are o durată de trei ani, iar lansarea din 22 octombrie reprezintă prima etapă.
Recomandarea centrală este ca gospodăriile din Anglia și Țara Galilor să poată funcționa independent timp de 72 de ore, în cazul în care o urgență națională afectează simultan alimentarea cu electricitate, apă, telefonie și internet.
Scopul este ca oamenii să aibă suficiente resurse pentru a trece peste primele trei zile ale unei crize, fără să depindă imediat de serviciile de urgență. Astfel, echipele de intervenție se pot concentra asupra persoanelor care au nevoie de ajutor imediat.
Lista publicată de autorități include:
apă îmbuteliată și alimente cu termen lung de valabilitate, care nu necesită păstrarea în frigider, precum conserve, fructe uscate și nuci;
o lanternă și baterii de rezervă;
o baterie externă încărcată pentru telefon;
un aparat de radio cu manivelă sau alimentat cu baterii;
bani în numerar, în eventualitatea în care plățile cu cardul nu mai funcționează;
o trusă de prim ajutor;
medicamentele necesare membrilor familiei;
haine călduroase și pături.
Recomandările sunt importante mai ales în cazul unei pene de curent prelungite. Fără electricitate, oamenii pot pierde accesul la încălzire, iluminat, internet și încărcarea telefoanelor. În anumite situații, pot fi afectate și rețelele de comunicații, transportul sau posibilitatea de a retrage bani de la bancomate.
Campania nu se aplică în mod identic întregului Regat Unit. Noua platformă este destinată Angliei și Țării Galilor, în timp ce Scoția și Irlanda de Nord au propriile programe și recomandări, prin Ready Scotland și NI Direct.
Peste 500 de organizații, printre care companii, organizații caritabile, grupuri comunitare și religioase, s-au alăturat inițiativei pentru a transmite mesajul autorităților.
Un detaliu important este că recomandările oficiale pentru pregătirea gospodăriilor existau încă din mai 2024. Noutatea din această toamnă este lansarea unei campanii ample prin care guvernul încearcă să-i determine pe oameni să pună efectiv în practică aceste măsuri.
De ce se pregătește Marea Britanie pentru o criză. Atacurile cibernetice și amenințările la adresa infrastructurii
Oficial, campania urmărește pregătirea populației pentru situații de urgență care pot apărea în viața de zi cu zi: furtuni puternice, inundații, incendii de vegetație, avarii la conductele de apă și întreruperi ale serviciilor esențiale.
Lansarea programului vine după luni marcate de valuri de căldură, secetă și incendii în Regatul Unit. Autoritățile atrag însă atenția și asupra altor riscuri, inclusiv atacurile cibernetice și activitățile ostile îndreptate împotriva infrastructurii critice.
În septembrie, National Audit Office, instituția care supraveghează cheltuielile publice britanice, a avertizat asupra amenințărilor care vizează lanțul de aprovizionare cu alimente al țării.
Există și un context european mai larg. În martie 2025, Comisia Europeană a adoptat Strategia Uniunii pentru Pregătire, care recomandă ca populația să poată face față independent cel puțin 72 de ore în cazul unei crize.
Suedia a distribuit în noiembrie 2024 aproximativ 5,2 milioane de exemplare ale unei broșuri despre pregătirea populației pentru situații de criză. Finlanda, Polonia și Cehia au, de asemenea, campanii similare.
Marea Britanie încearcă astfel să recupereze decalajul față de alte state europene care au introdus de mai mult timp recomandări privind pregătirea gospodăriilor.
Datele oficiale arată cât de nepregătită se consideră populația britanică. Un sondaj realizat de Cabinet Office în acest an a constatat că doar 13% dintre respondenți considerau că gospodăria lor era în mare măsură sau complet pregătită pentru o situație de urgență. În același timp, 84% au declarat că și-ar dori ca guvernul să ofere mai multe informații despre măsurile pe care le pot lua.
Un alt studiu, realizat în 2025 de Disaster Management Centre al Universității Bournemouth, în cadrul proiectului EM-PREPARE, pe un eșantion de 931 de persoane, a arătat că doar 52% dintre participanți considerau că înțeleg pericolele la care sunt expuși. Alți 21% au spus că nu erau conștienți de riscuri, în timp ce 81% au declarat că ar fi dispuși să facă mai mult pentru a se pregăti.
Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, una dintre cele mai vizibile figuri publice ale campaniei, a explicat că mesajul autorităților trebuie să fie unul echilibrat: oamenii trebuie să fie vigilenți, dar nu speriați.
„Vrem ca oamenii să fie alertați, dar nu alarmați", a transmis oficialul.
Britanicii sunt împărțiți: pregătire responsabilă sau alarmism? Criticile care au apărut după lansarea campaniei
Deși recomandările au fost primite cu interes de numeroși britanici, campania a provocat și controverse. Una dintre principalele critici este că mesajul autorităților ar putea alimenta cumpărăturile de panică și ar putea crea impresia că o catastrofă este iminentă.
În emisiunea BBC „Question Time", un spectator l-a acuzat pe Wes Streeting de alarmism, susținând că astfel de avertismente riscă să determine populația să cumpere în exces produse de bază.
Ministrul a respins criticile și a explicat că inițiativa se referă la amenințări obișnuite, precum incendiile de vegetație, inundațiile și înghețarea conductelor de apă.
Inclusiv în opoziție există voci care susțin ideea pregătirii populației. Tom Tugendhat, reprezentant al Partidului Conservator și ministru din umbră pentru Afaceri Externe, a descris recomandările drept „un lucru perfect rezonabil".
Crucea Roșie Britanică, una dintre organizațiile care sprijină campania, consideră că pregătirea simplă a gospodăriilor poate ajuta oamenii să-și protejeze familiile și să-și sprijine vecinii în situații dificile.
Există însă și o problemă socială importantă: nu toate familiile își permit să cumpere provizii pentru trei zile.
Peste 180 de experți, universitari, fermieri și reprezentanți ai comunităților implicate în aprovizionarea cu alimente au semnat o scrisoare deschisă prin care avertizează că 29% dintre britanici nu își permit să păstreze acasă rezerve de hrană pentru trei zile.
Semnatarii au cerut guvernului să înființeze depozite naționale, regionale și comunitare de alimente, în loc să transfere întreaga responsabilitate asupra gospodăriilor individuale.
Problema a fost discutată și în Parlament. Pe 2 noiembrie, Comitetul mixt pentru Strategia de Securitate Națională a audiat mai mulți specialiști în privința pregătirii populației.
Lee Miles, profesor de gestionare a crizelor și dezastrelor la Universitatea Bournemouth, a prezentat rezultatele cercetărilor sale. Potrivit acestora, 75% dintre gospodării nu aveau măsuri importante puse în aplicare pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, iar aproximativ 69% dintre respondenți erau dispuși să aloce cel mult o zi pentru a-și îmbunătăți pregătirea.
Profesorul a subliniat că adevărata provocare este trecerea de la simpla informare la acțiuni concrete.
„Important în campania «Be Ready» este să o transformăm într-o campanie «Being Ready»", a declarat Lee Miles.
El a avertizat și că organismele locale responsabile de reziliență trebuie să primească finanțare corespunzătoare dacă li se atribuie mai multe responsabilități. În caz contrar, acestea riscă să nu poată îndeplini sarcinile care le revin.
Susținătorii campaniei consideră că pregătirea pentru trei zile este o măsură modestă, dar necesară. Pana masivă de curent din Peninsula Iberică din 2025 a demonstrat cât de repede pot fi afectate transportul public, plățile cu cardul, bancomatele și rețelele de telefonie atunci când sistemul electric se prăbușește.
Există însă și o diferență importantă între riscurile de care se tem oamenii și cele care domină dezbaterea publică. În studiul Universității Bournemouth, 35% dintre respondenți au identificat accidentele casnice drept pericolul cel mai probabil să îi afecteze. Doar 5% au indicat războiul și conflictele, iar 4% terorismul.
Lee Miles a pledat pentru o comunicare mai bine adaptată riscurilor reale cu care se confruntă diferitele comunități.
În cele din urmă, campania britanică nu reprezintă un anunț că războiul sau o catastrofă națională sunt iminente. Este o încercare de a pregăti populația pentru situații în care serviciile de care depinde zilnic ar putea deveni temporar indisponibile. Dezbaterea rămâne însă deschisă: câtă responsabilitate trebuie să poarte fiecare familie și cât trebuie să asigure statul pentru ca oamenii să nu fie lăsați singuri în fața unei crize?
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