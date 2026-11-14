Cristela Georgescu, reacție "sfântă" la protestul pentru eliberarea soțului ei, Călin: Nimic din ceea ce se face cu iubire nu se pierde!

Cristela Georgescu a postat un mesaj pe pagina de Facebook, după ce sute de oamenii s-au adunat la protestul organizat astăzi în București, acolo unde a fost prezent și George Simion.

Mesajul Cristelei Georgescu

Protestatarii au scandat numele lui Călin Georgescu, despre care susţin că ar fi deţinut politic. S-a cerut eliberarea lacestuia şi demisia preşedintelui Nicuşor Dan.

"Familia mea mare și dragă,

Îmbrățișez cu brate pornite din inima fiecare suflet și mă înclin, cu adâncă recunoștință, în fața fiecăruia dintre voi. Nimic din ceea ce se face din iubire nu se pierde.

Nu știu ce a purtat fiecare în inimă în aceste zile. Nu știu câte lacrimi au curs, câte rugăciuni au fost rostite în taină, câtă jertfă a fost făcută pentru a ne putea fi alături. Poate că lumea nu le vede pe toate. Poate că nici noi nu vom ști vreodată cât au însemnat. Dar Dumnezeu știe. Și în fața Lui, niciun om nu este o rămurea neînsemnată.

Cred în Dumnezeu, Care este Adevăr, Dreptate, Milă și Iubire. Și Îl rog să vă răsplătească toată dragostea pe care ne-ați dăruit-o, să vă mângâie acolo unde vă doare, să vă întărească acolo unde ați obosit și să vă ocrotească pe fiecare, împreună cu cei dragi.

Vă mulțumesc, cu iubire, niciodată îndeajuns.", a scris sția lui Călin Geogescu.

Ce a declarat George Simion la protest

Preşedintele AUR George Simion a afirmat, sâmbătă, în Parcul Izvor, că nu este protestul formaţiunii.

"Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraţilor noştri", a afirmat liderul AUR.

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"Bine aţi venit acasă, fraţi de peste hotare! Să rămâneţi aici. Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie preşedintele României", a afirmat Simion, în discursul de pe scena evenimentului.

Participanţii au scandat "Călin Georgescu este preşedinte".

Potrivit lui Simion, Călin Georgescu are "o mare vină": "A câştigat alegerile şi inimile românilor".

Apoi a continuat.

"Scopul este ca domnul Călin Georgescu să fie tratat corect de către instituţiile statului", a mai transmis liderul AUR.