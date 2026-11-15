Două nave comerciale au luat foc după ce au fost lovite de drone lângă Sulina. Ce anunță MApN despre victime
Postat la: 15.11.2026 |
Două nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite anterior fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Cele două evenimente au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei, în timpul primei stări de alertă extremă transmisă printr-un mesaj RO-ALERT populației din județul Tulcea, aceasta fiind înregistrată sâmbătă, între orele 20:51 și 21:37.
"Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est de Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord. Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime", a precizat MApN.
Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat și la ora 23:19, la sud-est de orașul Sulina, o nouă țintă, la sud-est de orașul Sulina, așa încât a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului, cea de-a doua alertă extremă încetând duminică, la ora 00:27.
Mai multe nave aflate pe Marea Neagră au înregistrat în ultima perioadă avarii pe fondul atacurilor Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei.
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