Verișoara lui Nicușor Dan face dezvăluiri despre vizita președintelui la Făgăraș: "Nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția"

Verișoara lui Nicușor Dan dă primele detalii legate de vizita acestuia la Făgăraș. Președintele Nicușor Dan a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru un șef de stat, în timpul vizitei făcute sâmbătă în zona Făgărașului.

Imagini publicate de presa locală îl arată pe președinte într-o ținută complet relaxată, în tricou și pantaloni scurți, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai cuplului.

Nicușor Dan nu s-a schimbat deloc

„La fel ca întotdeauna, uman, exact, nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția. Deci a rămas exact la fel cum îl știam de când eram mică, să zic așa", a declarat verișoara lui Nicușor Dan, pentru România TV.

„Sigur că da, cum v-am spus, numai că râde foarte multe la Ileni, Făgăraș și ori de câte ori are ocazia, revine", a spus verișoara președintelui.

Copiii din cartier au venit să facă poze cu președintele

Vizita nu a trecut neobservată de localnici. Mai mulți copii din cartier s-au apropiat de președinte și au făcut fotografii cu acesta, potrivit relatării publicației locale.

Nicușor Dan era însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Imaginile îl surprind astfel într-o ipostază de familie, fără elementele de protocol care însoțesc în mod obișnuit deplasările oficiale ale șefului statului.