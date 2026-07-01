Detalii despre moartea tragică a fostului internațional român, la 43 de ani. Tatăl și băiatul său erau la fața locului

Fostul fotbalist Radu Mărginean a încetat din viață la vârsta de numai 43 de ani, au anunțat, marți seara, două dintre cluburile la care a jucat în carieră, UTA Arad și CFR Cluj.

Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UTA care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002. Internațional de tineret al României, Mărginean a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița.

După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul arădean, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști. Radu Mărginean a contribuit, de asemenea, la parcursul remarcabil al CFR-ului în Cupa UEFA Intertoto din 2005.

El a murit după un accident pe care l-a suferit la baza sa de agrement MPA Pool, între Arad și Zădăreni. Din ceea ce susțin martorii, fostul mijlocaș a dorit să coboare în camera ce deservea bazinele cu apă pentru a remedia o defecțiune, a alunecat pe scări și a dat cu capul de beton.

"Tatăl și băiatul său erau și ei la fața locului, înmărmuriți de durere. Nicu Mărginean și-a pierdut și soția (Măriuca Mărginean) în urmă cu 4 ani și jumătate, iar în această seară a îngenunchiat lângă băiatul său, rugându-i în permanență pe medici să-l salveze".