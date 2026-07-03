După un debut de coșmar, Elveția a revenit și învinge Algeria la Cupa Mondială: Încă o echipă din Africa părăsește turneul

Postat la: 03.07.2026 |

După un debut de coșmar, Elveția a revenit și învinge Algeria la Cupa Mondială: Încă o echipă din Africa părăsește turneul

Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Algeriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Elveția a început Cupa Mondială cu un egal împotriva Qatarului și părea că va avea un parcurs dezamăgitor în acest turneu. După acest meci dezamăgitor, Elveția și-a revenit și înregistrează a treia victorie la rând la Cupa Mondială. Elveția a învins Algeria cu scorul de 2-0 și merge în optimile Cupei Mondiale.

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După un debut de coșmar, Elveția a revenit și învinge Algeria la Cupa Mondială: Încă o echipă din Africa părăsește turneul

Postat la: 03.07.2026 |

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Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Algeriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Elveția a început Cupa Mondială cu un egal împotriva Qatarului și părea că va avea un parcurs dezamăgitor în acest turneu. După acest meci dezamăgitor, Elveția și-a revenit și înregistrează a treia victorie la rând la Cupa Mondială. Elveția a învins Algeria cu scorul de 2-0 și merge în optimile Cupei Mondiale.

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albeni
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