După un debut de coșmar, Elveția a revenit și învinge Algeria la Cupa Mondială: Încă o echipă din Africa părăsește turneul

Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Algeriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Elveția a început Cupa Mondială cu un egal împotriva Qatarului și părea că va avea un parcurs dezamăgitor în acest turneu. După acest meci dezamăgitor, Elveția și-a revenit și înregistrează a treia victorie la rând la Cupa Mondială. Elveția a învins Algeria cu scorul de 2-0 și merge în optimile Cupei Mondiale.