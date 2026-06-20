Revenire spectaculoasă: la 46 de ani, Ronaldinho va juca din nou fotbal

La unsprezece ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, marele fotbalist brazilian Ronaldinho ar fi pe cale să revină în fotbal, la 46 de ani.

Potrivit Gazzetta dello Sport, legenda braziliană ar trebui să anunțe transferul său la Ravenna, un club din Serie C (divizia a treia italiană), în timpul Cupei Mondiale.

Sosirea sa ar trebui să fie anunțată oficial pe 23 iunie, la un eveniment important la Miami, unde va fi dezvăluit noul tricou al clubului.

"Culori noi, același zâmbet. Abia aștept să mă întorc pe teren și să scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) și întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine și vreau să aduc aceeași pasiune la Ravenna", a declarat Ronaldinho pentru cotidianul italian.

Ravenna FC a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, pierzând în playoff.

Ronaldinho are 46 de ani și este o legendă a fotbalului mondial, după ce a jucat la echipe precum PSG, FC Barcelona, AC Milan sau Fluminense.