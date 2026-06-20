TENIS DE CLASĂ...GRATUIT!

Vă vine să credeți că puteți vedea pe viu jucători și jucătoare, pe care-i urmăriți, în general, doar la televizor, gratis?! Neîncrezători, veți întreba: " Cum e posibil așa ceva, în ziua de azi, când toți vor să scoată bani și din piatră seacă?".

Ei bine, Clubul Sportiv INTARO din Târgu Mureș oferă tuturor iubitorilor de tenis oportunitatea de a intra liber în tribunele bazei din str. Insulei, nr.1, pentru a vedea la lucru jucători valoroși în perioada 22-27 iunie, când se va derula turneul " INTARO Open-ATP Challenger 75" și jucătoare valoroase în perioada 27 iulie -2 august, când este programat turneul " AXERIA Open- WTA 125".

Astfel, atenție, Târgu Mureș intră în topul orașelor din Europa, mai puține de 20, care gazduiesc turnee ATP și WTA în același an! Pentru cei mai puțin familiarizați, în condițiile în care tenisul este un sport extrem de scump, organizarea unor asemenea competiții în România îi ajută foarte mult pe tinerii noștri jucători, într-o perioadă în care biletele de avion, cazarea pentru ei și însoțitorii lor au ajuns la niște costuri considerabile...Iar punctele cucerite pe teren propriu, nu puține la număr, îi pot ajuta să urce multe locuri în clasamentele mondiale, pentru ca, mai apoi, să poată participa, în toamnă, și la alte turnee importante.

Așadar, nu uitați, dacă drumurile de vacanță vă duc în Ardeal, nu ocoliți Târgu Mureș. În anii următori, s-ar putea să vă lăudați cu autografele unor viitori campioni, obținute în această vară la baza Clubului INTARO. Câtă lume știe că Novak Djokovic și-a început ascensiunea internațională în România?

Adrian Fetecău