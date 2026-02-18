150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, marcați printr-un film-eveniment la Muzeul Țăranului Român

Anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși este unul cu o semnificație specială pentru cultura română. 2026 a fost declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși", iar debutul acestui an comemorativ este marcat printr-un eveniment cinematografic de excepție.

19 februarie, chiar în ziua nașterii marelui sculptor, la Muzeul Țăranului Român are loc proiecția filmului Brâncuși, un ecou din eternitate", un eseu filosofic și documentar artistic dedicat vieții și operei celui considerat părintele sculpturii moderne.

Durata filmului: 74 de minute

Scenariul, imaginea, montajul și regia: Dr. Romulus Popescu

Editare computerizată: George Deac

Muzica: Liviu Prossi

Vocea povestitorului: Petre Nicolae

Vocea lui Brâncuși: Ștefan Sileanu

Producător: Compania Domino SRL

Definit ca eseu filosofic și documentar artistic, filmul constituie totodată o teză de critică de artă, propunând o lectură profundă și neconvențională a universului brâncușian. Demersul urmărește dimensiunea inițiatică a artistului care, printr-o comunicare subtilă cu ceea ce este numit „Memoria Universului", a reușit să exprime prin sculptură esența existenței.

Pelicula evocă și complexul sculptural de la Târgu Jiu, interpretat ca o Grădină Inițiatică, un spațiu al comunicării dintre lumea materială și cea spirituală, unde timpul devine pauză și se transformă în eternitate.

Sunt reamintite și momentele-cheie ale consacrării internaționale: procesul intentat de Brâncuși vămii din New York în 1927, câștigat în 26 noiembrie 1928, care a dus la modificarea legislației vamale americane și la recunoașterea sculpturii moderne. Ulterior, lucrările sale au intrat în colecțiile marilor muzee din Chicago, Philadelphia și New York.

Influența operei sale depășește granițele artei și ale timpului: o copie a „Păsării în văzduh" a însoțit astronauți într-un program spațial NASA, iar sculpturi precum „Danaida" și „Pasăre în văzduh" au stabilit recorduri mondiale la licitații, cu sume de 18 milioane, respectiv 27,5 milioane de dolari.

În cadrul acestui context aniversar, Nexus TV, canalul de televiziune al Academiei Da Vinci, va difuza un interviu cu Dr. Romulus Popescu, realizatorul filmului, probabil singurul parapsiholog român ofertat de NASA, un dialog despre Brâncuși, inițiere, artă, conștiință și legătura dintre creație și univers.