Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atât viața sa, cât și imaginea familiei regale britanice. Fostul prinț este vizat de o anchetă a poliției sub acuzația că ar fi oferit informații secrete lui Jeffrey Epstein, un bărbat condamnat pentru infracțiuni sexuale.
Se pare că aceste date ar fi fost transmise în perioada în care Andrew deținea funcția de reprezentant comercial al Marii Britanii. Dacă se va dovedi că este vinovat, acesta riscă cea mai gravă pedeapsă, respectiv închisoarea pe viață. Investigația este în plină desfășurare, iar Regele Charles a transmis oficial că susține demersurile autorităților pentru a se face lumină în acest caz.
Conform avocatului penal Simarjot Singh Judge, dacă Andrew va fi contactat de Poliția Thames Valley, primul pas va fi o invitație pentru un interviu voluntar. „Faptul că ar fi contactat nu înseamnă automat că va fi acuzat, arestat sau judecat", explică acesta pentru HELLO! Magazine. Cu toate acestea, procesul de investigație poate dura luni întregi, iar decizia finală privind inculparea ar putea să apară abia peste un an.
Chloe Jay, avocat penal și partener principal la Shentons Solicitors, subliniază că, în cazul unei anchete complexe, procesul de analiză a probelor și de luare a unei decizii poate dura mai mult de un an, iar un eventual proces ar putea să înceapă abia după câțiva ani. „Prezența unui avocat este absolut crucială în orice interacțiune cu poliția", adaugă Simarjot.
Acuzațiile împotriva lui Andrew se concentrează pe perioada în care a fost reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț internațional și investiții, între 2001 și 2011. În această poziție, avea acces la lideri politici, șefi de stat și directori de companii, după cum descria rolul său UK Trade & Investment, scrie okmagazine.ro.
Autoritățile vor analiza documentele implicate, inclusiv e-mailuri și alte probe scrise. Chloe Jay explică: „Trebuie să demonstreze neglijență voită sau un comportament care constituie un abuz grav de încredere publică. Dacă probele sunt clare și documentate, va fi mai ușor de dovedit."
Deși este membru al familiei regale, Andrew nu beneficiază de imunitate legală și poate fi urmărit penal sau încarcerat dacă va fi declarat vinovat. Avocatul Simarjot Singh Judge subliniază: „Faptul de a fi sub investigație nu este echivalent cu a fi vinovat. Procesul legal este menit să testeze temeinic probele înainte de a se lua o decizie, iar fiecare persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție." Cu toate acestea, în cazul unei condamnări, pedeapsa maximă ar putea fi închisoarea pe viață, deși Chloe consideră că un astfel de verdict este puțin probabil. „Este mai realist să ne așteptăm la o pedeapsă substanțială, de ordinul anilor, nu al lunilor", afirmă ea, subliniind că gravitatea încălcării de încredere publică va cântări greu în decizia finală.
Jennifer Obaseki, avocat la Obaseki Solicitors, adaugă că severitatea pedepsei va depinde de natura informațiilor divulgate de Andrew. „Dacă s-au dezvăluit informații extrem de sensibile, precum cele legate de siguranța națională, riscul pentru public și pentru guvern va influența direct sentința", explică Jennifer.
„Dacă un membru al familiei regale nu poate fi de încredere în a păstra informații confidențiale, cine mai poate fi?"
Chiar dacă Andrew nu va fi acuzat, Chloe Jay avertizează că ar putea exista o „reacție publică puternică". „Oamenii vor dreptate", afirmă ea, explicând că autoritățile sunt supuse unei presiuni mari pentru a demonstra că astfel de acuzații sunt tratate cu seriozitate.
Jennifer Obaseki atrage atenția asupra consecințelor pe termen lung: „Dacă un membru al familiei regale nu poate fi de încredere în a păstra informații confidențiale, cine mai poate fi?". De asemenea, ea subliniază că lipsa unor acțiuni decisive ar putea descuraja eforturile de a preveni scurgerile de informații secrete în viitor.
Deși Andrew a negat constant orice acuzație, cazul său rămâne unul extrem de complex și fără precedent legal clar.
