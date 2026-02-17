Poți trăi cu un singur plămân? Răspunsul unui chirurg toracic din București
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Teama de a rămâne cu un singur plămân este una dintre cele mai profunde griji pe care un pacient o poate resimți în cabinetul de chirurgie toracică. Întrebarea «Domnule doctor, mai pot trăi normal?» nu este doar o curiozitate medicală, ci o căutare a speranței în fața unui diagnostic sever, precum cancerul pulmonar sau distrucțiile pulmonare avansate. Deși ideea unei pneumonectomii - intervenția de îndepărtare completă a unui plămân - poate părea radicală, medicina modernă și capacitatea incredibilă de adaptare a organismului uman demonstrează că viața după această operație nu este doar posibilă, ci poate fi activă și împlinită. În rândurile de mai jos, explorăm nuanțele acestei adaptări, ce spun ghidurile internaționale și la ce să te aștepți cu adevărat atunci când singura cale spre vindecare trece prin sala de operație.
Întrebare frecventă în cabinet:
„Domnule doctor, dacă scoateți un plămân... mai pot trăi normal?"
Răspunsul scurt este:
Da, poți trăi cu un singur plămân.
Dar există nuanțe importante pe care orice pacient trebuie să le înțeleagă.
Ce înseamnă să trăiești cu un singur plămân?
Intervenția prin care se îndepărtează complet un plămân se numește:
Pneumonectomie
Este indicată în:
- cancer pulmonar central avansat
- tumori care infiltrează bronhia principală
- distrucții pulmonare severe
- unele cazuri de tuberculoză complicată
Ca chirurg toracic, recomand această intervenție doar atunci când nu există alternativă conservatoare (lobectomie sau rezecție limitată).
Cum este posibil să trăiești cu un singur plămân?
Organismul are o capacitate remarcabilă de adaptare.
După pneumonectomie:
- plămânul rămas se expansionează
- crește eficiența schimbului gazos
- crește vascularizația compensatorie
- diafragma și musculatura respiratorie se adaptează
Studiile publicate în ghidurile internaționale de chirurgie toracică arată că majoritatea pacienților pot avea o viață funcțională activă dacă funcția pulmonară preoperatorie este adecvată.
Cât trăiești cu un singur plămân?
Aceasta este una dintre cele mai căutate expresii online.
Răspunsul depinde de:
- cauza pentru care s-a făcut pneumonectomia
- vârsta pacientului
- funcția pulmonară inițială
- comorbidități (BPOC, cardiopatie)
- stil de viață (fumat, sedentarism)
Dacă intervenția este făcută pentru cancer pulmonar în stadiu operabil, supraviețuirea este determinată în principal de biologia tumorii, nu de faptul că pacientul are un singur plămân.
Există pacienți care trăiesc zeci de ani după pneumonectomie.
Viața cu un singur plămân - la ce să te aștepți?
În primele luni:
- dispnee la efort
- oboseală crescută
- adaptare respiratorie progresivă
Pe termen lung:
- majoritatea activităților zilnice sunt posibile
- efortul intens poate fi limitat
- reabilitarea respiratorie accelerează recuperarea
Mulți pacienți pot:
- merge pe distanțe lungi
- conduce
- călători cu avionul
- avea o viață profesională activă
Ce spun ghidurile internaționale?
Conform standardelor societăților de chirurgie toracică:
Candidatul ideal pentru pneumonectomie trebuie să aibă:
- FEV1 postoperator estimat adecvat
- capacitate de difuziune pulmonară suficientă
- evaluare cardiologică completă
- test de efort dacă este necesar
Decizia nu se bazează doar pe imagistică, ci pe evaluare funcțională complexă.
Riscuri după scoaterea unui plămân
Ca orice intervenție majoră, pneumonectomia implică riscuri:
- insuficiență respiratorie
- complicații cardiace
- fistulă bronșică
- infecții
De aceea, selecția corectă a pacientului este esențială.
Întrebări frecvente (FAQ optimizat SEO)
Poți trăi normal cu un singur plămân?
Da, în majoritatea cazurilor, dacă funcția pulmonară inițială este bună.
Se poate face sport cu un singur plămân?
Activitate fizică moderată - da. Sport de performanță - rar.
Se poate zbura cu avionul după pneumonectomie?
Da, după evaluare medicală și stabilizare completă.
Cât durează recuperarea după scoaterea unui plămân?
Adaptarea majoră are loc în primele 3-6 luni.
Mesaj important
Teama de a rămâne cu un singur plămân este firească.
Dar medicina modernă nu operează decât atunci când beneficiul depășește clar riscul.
În multe situații oncologice, intervenția chirurgicală oferă singura șansă reală de vindecare.
Evaluare specializată - Chirurg toracic București
Dacă aveți un diagnostic de cancer pulmonar sau vi s-a propus pneumonectomie, lobectomie, rezecție atipică este esențială o evaluare completă.
Pe www.doctor-ruslan.ro puteți programa:
- consultație de chirurgie toracică
- evaluare funcțională preoperatorie
- second opinion
- plan terapeutic personalizat
- opțiuni de chirurgie minim-invazivă când sunt posibile
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Asta se întâmplă astăzi în România: Efectul de stup a intrecut efectul de turmă!
Efectul de turma este super cunoscut, il știe toata lumea și este mereu folosit pentru a coordona masele. În schim ...
-
Ce produse profesionale se folosesc pentru întreținerea pardoselilor în restaurante în 2026? TOP 6 recomandări care fac diferența
În industria HoReCa, pardoseala este unul dintre cele mai solicitate elemente ale unei locații. Traficul intens, r ...
-
De ce este importantă folosirea bonetelor de unică folosință în sala de operație
Atunci cand vine vorba despre operații, orice detaliu poate influența rezultatul unei intervenții chirurgicale și sigura ...
-
Ursula "ne-a băgat mortu-n casă" cu Green Deal: Prosumatorii produc costuri de zeci de milioane de euro care ajung în facturile românilor fără fotovoltaice racordați la rețea
Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri ale numarului de prosumatori la nivel european, astfel ca de l ...
-
Ceva incredibil s-a întâmplat în cazul blogerilor români reținuți și dezbrăcați în Rusia: MAE oferă un detaliu crucial
Doi turiști romani au mers in Rusia, dar au fost dezbracați, inchiși și, ulterior, escortați la avion. Cei doi romani su ...
-
Alimentezi și rămâi fără toți banii: Un român a adaptat o veche schemă de la bancomate și a dat lovitura direct în benzinării
O metoda de frauda cunoscuta de ani buni la bancomate a fost adaptata acum la stațiile de carburant: un cetațean roman a ...
-
Habar n-ai cum infractorii exploatează tehnologiile moderne de siguranță ale mașinilor și îți fură bunurile în câteva secunde
Potrivit publicației germane t-online, hoții provoaca intenționat franari bruște in trafic aglomerat. Ei aplica un truc ...
-
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizari dupa ce o declarație despre extratereștri, facuta intr-un ...
-
Mărturii zguduitoare ale unei familii obligate de regimul de la Teheran să plătească glonțul cu care le-a fost executat fiul. „A murit ca alții să fie liberi"
Cu puțin timp inainte sa fie ucis, Hooman, un barbat de 37 de ani din Iran, i-a spus unui prieten ca, daca nu se va mai ...
-
Cum arată un plan de antrenament eficient dacă îți dorești să slăbești până în iunie? De la cardio, la antrenamente de forță
Daca ți-ai propus sa slabești pana in iunie, vestea buna este ca ai timp suficient pentru rezultate vizibile, atata timp ...
-
Avantajele utilizării unui POS mobil în comparație cu un terminal POS clasic
Alegerea instrumentelor de plata potrivite poate face diferența intre o experiența de cumparare fluida și una ceva mai c ...
-
E teoria conspiratiei sau nu? Jeffrey Epstein e celebrul Satochi Nakamata care a inventat Bitcoin. Ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC.
Bitcoin reprezinta una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat in 2008, prin interme ...
-
Povestea unei femei abuzate de Epstein personal: „Recrutorii mei râdeau în timp ce el mă agresa". Cum își explică susținerea pentru infractorul sexual
O femeie care a fost traficata de persoane din Cape Town pe insula privata a lui Jeffrey Epstein din Caraibe și pe ferma ...
-
Tratamentul inuman la care a fost supusă copila de 4 ani din Târgu Jiu care a ajuns în comă la spital. După agresiune, mama fetei s-a dus să se prostitueze
Tratamentul inuman la care a fost supusa copila de 4 ani din Targu Jiu care a ajuns in coma la spital. Dupa agresiune, m ...
-
Iar ne-au tras-o frații "Poison". Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a con ...
-
Când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns: doctorii au ridicat din umeri, un chatbot i-a schimbat viața în câteva ore
Dupa doi ani de investigații fara diagnostic, meningita, un AVC și zeci de consultații care nu au dus nicaieri, un consu ...
-
Cum stabilește AI prețuri diferite pentru același produs. Ce este fenomenul „surveillance pricing"
Fenomenul „surveillance pricing", tot mai intalnit in comerțul online internațional, incepe sa devina relevant și ...
-
Tablou dispărut din România de 79 de ani, blocat la New York: statul român strânge dovezi pentru a cere înapoi o operă de 9 milioane de euro
Guvernul Romaniei face eforturi sa recupereze tabloul "Sfantul Sebastian", atribuit pictorului El Greco, blocat la o cas ...
-
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea
Inflația ramane la un nivel alarmant pentru romani la inceput de 2026, in pofida unei ușoare scaderi fața de finalul anu ...
-
Visul umed al Ursulei: A apărut un combustibil care va revoluționa sistemul de încălzire actual prin stocarea luminii și eliberarea treptată de căldură
Ursula von der Leyen impreuna cu birocratii de la Bruxelles au cerut de mult renuntarea la centralele de apartament, pe ...
-
China a dezvăluit un proiect care îngrozește planeta: ce este Luanniao, nava-mamă care poartă un arsenal greu de imaginat
În ianuarie 2026, televiziunea publica din China a difuzat o animație care a atras rapid atenția la nivel global: ...
-
Apar ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia
Sambata la pranz, in orașul italian Bergamo, o familie a trecut prin momente de groaza in timp ce se afla la cumparaturi ...
-
Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atat viața sa, cat și i ...
-
Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirma ca recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru g ...
-
UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finanțele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă
Uniunea Europeana avanseaza rapid cu proiectul euro digital, oficial vazut ca o soluție strategica pentru reducerea depe ...
-
Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă
Un nou dosar exploziv readuce in prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare ...
-
Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA
Google transmite un mesaj direct catre Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile ...
-
Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial
De la sateliți transformați in rachete pana la pene de curent care lasa orașe intregi in bezna, un razboi total in spați ...
-
„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo
Apar noi detalii șocante in scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", in care milionari ...
-
Independență digitală a UE e egală cu zero: realitatea arată o dependență profundă de SUA și de gigantii Tech
Uniunea Europeana evoca frecvent concepte precum „autonomia strategica" și „suveranitatea digitala". Cu toat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu