Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, notează Financial Times.
Potrivit Financial Times (FT), recrutorii Wagner care au convins tinerii ruși să lupte în Ucraina au primit o nouă sarcină: recrutarea europenilor vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență pe teritoriul NATO, au afirmat oficialii occidentali.
Un oficial din serviciile de informații din Occident a declarat pentru Financial Times că agenția de informații militare a Rusiei (GRU) „folosește talentul pe care îl are la dispoziție", făcând referire la rețeaua Wagner.
Concret, agenții Wagner le-au încredințat agenților săi diverse sarcini de sabotaj: incendii ale mașinilor politicienilor și ale depozitelor care conțineau ajutoare pentru Ucraina, dar și prezentarea în calitate de propagandiști naziști.
GRU și FSB au devenit foarte active în încercarea de a recruta agenți „de unică folosință" în Europa pentru a semăna haosul, în contextul în care în ultimii doi ani, Kremlinul a extins o campanie de perturbare și sabotaj în toată Europa. Unul dintre scopuri: slăbirea ajutorului occidental pentru Ucraina.
Înalți oficiali au mai spus, pentru sursa citată, că rețeaua Wagner s-a dovedit, pentru GRU, a fi un instrument deosebit de eficient pentru a face acest lucru.
FT mai notează că gruparea Wagner și susținătorii săi aveau deja o prezență online semnificativă pe canalele de socializare destinate rușilor, iar acest lucru doar a putut fi transformat cu ușurință într-un efort mai orientat către planul internațional.
Rolul rețelei Wagner în campania de sabotaj derulată de Moscova a fost supus unei atenții sporite din partea agențiilor europene de informații. De exemplu, conturile de pe rețelele sociale gestionate de Wagner au fost responsabile de recrutarea unor britanici în urmă cu doi ani, pentru a comite diferite acte de sabotaj.
În ultimii ani, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia și-a intensificat războiul hibrid, iar actele de sabotaj au devenit mai numeroase. Până în prezent, au fost dejucate mai multe atacuri decât au avut succes.
