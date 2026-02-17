Ce produse profesionale se folosesc pentru întreținerea pardoselilor în restaurante în 2026? TOP 6 recomandări care fac diferența
Postat la: 17.02.2026
În industria HoReCa, pardoseala este unul dintre cele mai solicitate elemente ale unei locații. Traficul intens, resturile alimentare și grăsimea care se deplasează constant din bucătărie fac ca întreținerea curățeniei să fie nu doar o cerință legală, ci și o adevărată carte de vizită.
În 2026, eficiența în curățenie se măsoară prin minute economisite și suprafețe care rămân curate mai mult timp, fără a pune în pericol siguranța angajaților sau a clienților. Soluțiile profesionale de pe vivomarket.ro sunt gândite tocmai pentru a răspunde acestor nevoi, oferind produse care combină puterea de curățare cu rapiditatea și siguranța.
Fiecare detergent profesional este evaluat după câțiva indicatori esențiali: viteza de uscare, siguranța antiderapantă, versatilitatea pe diferite tipuri de pardoseli, capacitatea de degresare, parfumul și protecția materialelor. Citește mai departe pentru a afla ce conțin și cum se disting.
-
Detergent universal profesional 5 L Mr. Proper - uz comercial si casnic
Mr. Proper Professional Ocean 5 L este un detergent universal destinat restaurantelor și cafenelelor care au nevoie de un singur produs capabil să acopere atât zona de servire, cât și spațiile tehnice sau sanitare, menținând un standard ridicat de curățenie.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Formula permite evaporarea rapidă, reducând riscul de alunecare și asigurând disponibilitatea imediată a pardoselii pentru personal și clienți.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Funcționează pe gresie, ceramică sau în baie și bucătărie; se poate folosi diluat pentru întreținere zilnică sau pur pentru pete dificile.
-
Putere de degresare și curățare: Îndepărtează eficient grăsimea și reziduurile organice, asigurând suprafețe curate dintr-o singură trecere.
-
Profilul și persistenta parfumului: Aroma „Ocean" creează o senzație de prospețime și igienă imediată în întreaga locație.
-
Protecția materialelor (pH): Formula profesională curăță profund fără să deterioreze finisajele sau să matuiască luciul pardoselilor.
-
Alte informații importante: Ambalajul de 5 litri este optim pentru consum industrial, ușor de manipulat și de dozare.
-
Detergent pardoseli profesional 5L, Metro Professional - curatare intensiva, suprafete mari
Produsul Metro Professional 5 L este conceput pentru spațiile HoReCa cu suprafețe mari și trafic intens, fiind ideal pentru săli de mese, holuri de acces sau terase acoperite.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Formula nu necesită clătire în stare diluată și se usucă rapid, prevenind formarea peliculelor alunecoase.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Se poate folosi pe pardoseli diverse, inclusiv plăci ceramice sau suprafețe din baie; poate fi aplicat diluat sau pur pe burete/laveta.
-
Putere de degresare și curățare: Curăță eficient murdăria și petele persistente, lăsând pardoselile impecabile dintr-o singură trecere.
-
Profilul și persistenta parfumului: Combate mirosurile neplăcute și lasă o senzație de prospețime persistentă.
-
Protecția materialelor (pH): Formula diluată protejează suprafețele emailate sau vopsite, păstrând luciul și integritatea materialelor.
-
Alte informații importante: Ambalajul de 5 litri este practic pentru stocarea produsului și permite testarea pe zone delicate, dacă este necesar.
-
Detergent pardoseli si multisuprafete profesional, Universal Ocean 5 L MR. PROPER Professional
Această soluție polivalentă este ideală pentru managerii care doresc să înlocuiască mai mulți detergenti cu un singur produs eficient, potrivit atât pentru sala de mese, cât și pentru bucătărie.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Asigură uscarea rapidă și prevenirea accidentelor.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Poate fi folosit diluat pentru întreținere zilnică sau pur în zonele cu murdărie intensă.
-
Putere de degresare și curățare: Îndepărtează rapid murdăria și petele dificile, fără frecare prelungită.
-
Profilul și persistenta parfumului: Parfumul Ocean revigorează încăperea, oferind senzația de curățenie profundă.
-
Protecția materialelor (pH): Protejează suprafețele sensibile și păstrează strălucirea lor naturală.
-
Alte informații importante: Formatul de 5 litri permite utilizări multiple și manipulare facilă în timpul curățeniei.
-
Asevi Pardoseli Mio 5L - detergent pardoseli profesional concentrat, parfum intens
Asevi Pardoseli Mio 5L este preferat de managerii care pun accent pe amprenta olfactivă, fiind ideal pentru săli de evenimente, recepții sau zone de dining.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Se usucă uniform, fără reziduuri lipicioase, asigurând un flux de lucru continuu.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Sigur pe pardoseli delicate, combinând gresia modernă cu materiale mai sensibile.
-
Putere de degresare și curățare: Formula concentrată dizolvă rapid murdăria și grăsimea, redând strălucirea pardoselilor.
-
Profilul și persistenta parfumului: Aroma persistentă creează o experiență olfactivă plăcută și memorabilă.
-
Protecția materialelor (pH): Ingrediente blânde care păstrează stratul protector al pardoselilor și previn matuirea.
-
Alte informații importante: Concentratul de 5 L asigură numeroase utilizări și optimizează spațiul de depozitare.
-
Asevi Pardoseli Profesional 5L - detergent pardoseli profesional concentrat, aroma portocala
Conceput pentru restaurante și cafenele, acest detergent profesional pentru pardoseli combină curățarea riguroasă cu un ambient revigorant datorită notei citrice.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Pardoseala se usucă rapid, fără a lăsa urme care să genereze alunecări.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Eficient pe gresie, marmură, granit, mozaic sau parchet laminat.
-
Putere de degresare și curățare: Elimină murdăria și grăsimea fără efort fizic suplimentar.
-
Profilul și persistenta parfumului: Aroma intensă de portocală neutralizează mirosurile și persistă mult timp.
-
Protecția materialelor (pH): Ingredientele blânde protejează finisajele și păstrează aspectul de „nou" al pardoselilor.
-
Alte informații importante: Formatul de 5 L este economic și permite dozaje precise pentru eficiență maximă.
-
Detergent profesional pardoseli Sano Floor S-255, 4l - formula comerciala
Sano Floor S-255 este o soluție robustă, recomandată pentru restaurante cu trafic intens și nevoi ridicate de igienizare.
-
Viteza de uscare și siguranța (Antiderapant): Uscare rapidă pentru prevenirea accidentelor, fără reziduuri umede.
-
Versatilitate pe suprafețe multiple: Adaptat tuturor tipurilor de pardoseli și suprafețe lavabile.
-
Putere de degresare și curățare: Formula concentrată elimină petele dificile și grăsimea, reducând efortul mecanic.
-
Profilul și persistenta parfumului: Miros profesional, neutru, care nu interferează cu experiența culinară.
-
Protecția materialelor (pH): Păstrează integritatea pardoselilor chiar și la uz intens.
-
Alte informații importante: Ambalajul de 4 L este compact și ușor de manipulat.
Cum alegi detergentul profesional pentru pardoseli și întreținerea restaurantului în 2026
În restaurantele moderne, alegerea detergentului profesional pentru pardoseli potrivit este esențială pentru siguranța, aspectul și eficiența operațională:
-
Evaluarea traficului și a specificului zonei: Sala de mese necesită uscare rapidă, bucătăria,degresare puternică, iar terasa, ridicarea murdăriei fără clătiri repetate.
-
Importanța timpului de uscare și siguranței: Produsele cu evaporare rapidă și proprietăți antiderapante reduc riscul de accidente și permit reluarea activității imediat.
-
Compatibilitatea cu materialele și pH-ul soluției: Finisajele sensibile necesită detergenti cu pH neutru pentru a preveni matuirea sau deteriorarea rosturilor.
-
Amprenta olfactivă și percepția clientului: Parfumurile discrete, marine sau citrice, cresc confortul clienților și creează impresia unei curățenii impecabile.
-
Eficiența prin concentrare și dozaj corect: Produsele concentrate optimizează spațiul de depozitare și costurile, iar dozajul corect previne formarea peliculelor lipicioase.
În concluzie, alegerea detergentului profesional pentru întreținerea pardoselilor din restaurante în 2026 echilibrează eficiența echipei de curățenie cu confortul clienților. Produsele profesionale de la Mr. Proper, Asevi sau Sano garantează rezultate pe care detergentii obișnuiți nu le pot oferi. Investiția în calitate înseamnă pardoseli impecabile, timp economisit și siguranță crescută, menținând locația mereu ca în prima zi de funcționare.
Descoperă întreaga gamă de soluții profesionale pe vivomarket.ro și asigură-te că echipa ta are la îndemână cele mai bune produse pentru fiecare spațiu din restaurant!
Sursa foto: Pexels.com
