6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași. Anchetă DSP de amploare: o infecție bacteriană pornită de la florile din cabinetul unui medic

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie ieşeană a scris că 6 copii, care aveau diverse boli grave, au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, în urma unei infecții cu o bacterie, cel mai recent deces fiind înregistrat chiar vineri.

Spitalul ar fi anunțat DSP abia luni, 22 septembrie, şi nu după primul caz, cum prevăd procedurile. O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice. „Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei", a transmis conducerea DSP Iaşi.

Și alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI. Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie. Deși sunt interzise în spitale, în cabinetul șefei ATI florile sunt la ordinea zilei, ceea ce putea duce la răspândirea bacteriei. „Din moment ce este prezentă pe sol, bacteria poate coloniza și unele plante", arată un medic ieșean specialist în boli infecțioase. Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani.

„Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede. În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților", au explicat reprezentanții DSP Iași. Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023. Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.