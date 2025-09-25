850 de miliarde de dolari. Cea mai mare investiție din istoria omenirii

Postat la: 25.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

850 de miliarde de dolari. Cea mai mare investiție din istoria omenirii

Sam Altman de la OpenAI, alături de giganții Nvidia, Microsoft și Oracle, au anunțat un plan ambițios: construirea a 17 centrale nucleare doar pentru a alimenta centrele de date ale inteligenței artificiale.

Pentru perspectivă, această sumă echivalează cu opt bugete ale României sau cu ceea ce Germania produce într-un an întreg. Dar să nu ne lăsăm orbiti de cifrele spectaculoase. Am mai văzut asemenea entuziasm în piață - la Enron în 2001, la dot-com-uri la sfârșitul anilor '90. Aceeași euforie, aceleași promisiuni de revoluție tehnologică, aceeași concentrare masivă de capital.

Modelul de finanțare seamănă suspect de mult cu schemele circulare pe care le-am studiat în marile falimente financiare. Nvidia investește în OpenAI, OpenAI cumpără cipuri de la Nvidia, Oracle închiriază spațiu pentru servere, Softbank finanțează totul. Aceiași bani se plimbă în cerc, creând o iluzie de creștere organică.

Nu spun că inteligența artificială nu va schimba lumea. O va face, fără îndoială. Dar între potențialul pe termen lung și speculația de azi există o diferență enormă. Pentru investitorii individuali, mesajul meu rămâne constant: atenție la creșterile de 40% într-o zi, ca la Oracle. Atenție la evaluările care depășesc PIB-ul unor țări întregi. (Cristian Sima)

