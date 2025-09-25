850 de miliarde de dolari. Cea mai mare investiție din istoria omenirii

Sam Altman de la OpenAI, alături de giganții Nvidia, Microsoft și Oracle, au anunțat un plan ambițios: construirea a 17 centrale nucleare doar pentru a alimenta centrele de date ale inteligenței artificiale.

Pentru perspectivă, această sumă echivalează cu opt bugete ale României sau cu ceea ce Germania produce într-un an întreg. Dar să nu ne lăsăm orbiti de cifrele spectaculoase. Am mai văzut asemenea entuziasm în piață - la Enron în 2001, la dot-com-uri la sfârșitul anilor '90. Aceeași euforie, aceleași promisiuni de revoluție tehnologică, aceeași concentrare masivă de capital.

Modelul de finanțare seamănă suspect de mult cu schemele circulare pe care le-am studiat în marile falimente financiare. Nvidia investește în OpenAI, OpenAI cumpără cipuri de la Nvidia, Oracle închiriază spațiu pentru servere, Softbank finanțează totul. Aceiași bani se plimbă în cerc, creând o iluzie de creștere organică.

Nu spun că inteligența artificială nu va schimba lumea. O va face, fără îndoială. Dar între potențialul pe termen lung și speculația de azi există o diferență enormă. Pentru investitorii individuali, mesajul meu rămâne constant: atenție la creșterile de 40% într-o zi, ca la Oracle. Atenție la evaluările care depășesc PIB-ul unor țări întregi. (Cristian Sima)