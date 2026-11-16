De ce femeilor le este mai frig decât bărbaților. Ce au descoperit cercetătorii

Diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește toleranța la frig ar putea avea o explicație hormonală. Un studiu realizat de cercetătorii de la King's College London sugerează că testosteronul influențează modul în care organismul percepe temperatura, potrivit publicației Blic.

Nu este neobișnuit ca, în aceeași încăpere, femeile să simtă nevoia să se îmbrace mai gros, în timp ce bărbații consideră că temperatura este confortabilă. Fenomenul a fost observat și la alte specii, inclusiv la șoareci și păsări, unde femelele tind să prefere mediile mai calde.

Pentru a înțelege această diferență, cercetătorii britanici au analizat mecanismele prin care organismul detectează frigul și căldura. Studiul, publicat în The Journal of Physiology, s-a concentrat asupra a două proteine prezente în terminațiile nervoase ale pielii: TRPM8, care reacționează la frig, și TRPM2, implicată în detectarea căldurii.

„Le puteți privi ca pe niște mici generatoare electrice aflate în terminațiile nervoase", a explicat pentru Live Science doctorul Michael Caterina, specialist în neuroștiințe la Universitatea Johns Hopkins, care nu a participat la studiu. Aceste proteine contribuie la transmiterea către creier a semnalelor care ne permit să percepem temperatura mediului înconjurător.

„Așadar, se pare că testosteronul este cel mai important factor", a declarat Peter McNaughton, profesor de farmacologie la King's College London și coautor al studiului. Totuși, testosteronul nu explică în totalitate diferențele observate.