"Jocurile Francofoniei" - Dacian Cioloș, extrem de supărat după scandalul de la Sommet: Acuză manevre de culise și susține că "este o zi tristă!"

Dacian Cioloș a fost candidatul României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Din cauza faptului că cele 53 de state și guverne nu s-au înțeles, s-a luat decizia de a suspenda alegerile, iar actualul secretar general va mai rămâne încă un an.

Într-o primă reacție, Dacian Cioloș acuză jocuri de culise și susține că nu a fost ales pentru că "nu este dintr-o anumită regiune". De asemenea, el arată că anumite țări nu au vrut sub nicio formă să-și accepte înfrângerea.

Dacian Cioloș: Un stat nu acceptă să piardă competiția

"Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului.

Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi. Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune.

Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția.

Va trebui să schimbăm anumite proceduri și reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral. Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice.

De ani de zile în Francofonie se vorbește despre colaborare, solidaritate, valori comune, democrație. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere și respect reciproc, precum și dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-și va împlini niciodată uriașul potențial pe care îl are.

Le mulțumesc public tuturor partenerilor noștri care au susținut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum și tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României.", scrie Dacian Cioloș.

Alegerea viitorului secretar general, amânată până în 2027

În lipsa unui consens între cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline, actuala secretară generală va continua să conducă organizația încă un an, până la organizarea unui summit electoral extraordinar.

Decizia a fost luată după ce niciunul dintre cei patru candidați înscriși în cursă nu a întrunit consensul necesar pentru desemnarea la conducerea OIF în perioada următoare.

Potrivit informațiilor comunicate după reuniune, cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline vor fi chemate din nou să decidă asupra conducerii organizației până la sfârșitul anului 2027.

În acest scop, urmează să fie convocat un summit extraordinar, dedicat exclusiv procesului electoral.

Până atunci, actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, își va continua activitatea la conducerea OIF pentru încă un an, asigurând continuitatea instituțională a organizației.

Această soluție a fost adoptată după ce negocierile dintre delegațiile participante nu au permis identificarea unui candidat acceptat de toate părțile.

Rwanda nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat

În urma deciziei de amânare a alegerii secretarului general, Rwanda a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Anunțul intervine în contextul în care actuala conducătoare a OIF, Louise Mushikiwabo, este originară din Rwanda și se află în fruntea organizației din 2019.

Retragerea candidaturii Rwandei schimbă datele viitorului proces electoral, care urmează să se desfășoare în cadrul summitului extraordinar programat până la sfârșitul anului viitor.