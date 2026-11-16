Rusia încearcă să determine Ucraina să se retragă din Kostiantinivka prin intermediul canalelor diplomatice și mizând pe influența președintelui american Donald Trump, susține Serhii Jureț, directorul publicației Defense Express, într-un interviu acordat postului Espreso.

Rusia susține că a cucerit orașul Kostiantinivka, unul dintre principalele bastioane defensive ale Ucrainei în regiunea Donețk. Informația nu corespunde însă situației de pe front. Trupele ruse au pătruns doar în partea de sud-vest a localității, în timp ce cartierele aflate la est și la nord de râul Krivîi Toreț rămân fie sub control ucrainean, fie în așa-numita zonă gri, afirmă Serhii Jureț.

Kostiantinivka reprezintă punctul sudic de sprijin al așa-numitei „centuri de fortărețe", un sistem de poziții defensive care traversează regiunea Donbas. Împreună cu orașele Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk, localitatea a contribuit la împiedicarea ocupării complete a regiunii Donețk de către Rusia încă din 2014.

Afirmațiile Moscovei privind cucerirea orașului sunt „complet false"

Moscova a anunțat că a preluat controlul asupra Kostiantinivka, unde luptele se desfășoară din octombrie 2025. Potrivit lui Jureț, declarația face parte dintr-un tipar de revendicări teritoriale rusești care nu reflectă situația reală de pe teren.

În realitate, râul Krivîi Toreț împarte orașul în zone aflate sub control diferit. Unitățile ruse au reușit să se infiltreze în partea de sud-vest, în timp ce teritoriile de la est și nord de râu rămân în zona gri sau sunt controlate de forțele ucrainene.

În lipsa unor linii defensive continue, controlul asupra diferitelor cartiere se schimbă frecvent.

„Toate declarațiile potrivit cărora Rusia controlează Kostiantinivka sunt complet false", a subliniat Jureț.

Moscova ar încerca să impună un coridor „umanitar" pentru a forța retragerea Ucrainei

Potrivit expertului, Rusia folosește canalele diplomatice și influența președintelui american Donald Trump pentru a exercita presiuni asupra Kievului și a-l determina să își retragă trupele din oraș.

Jureț atrage atenția asupra unei propuneri formulate de liderul rus Vladimir Putin, care a vorbit despre organizarea unei „operațiuni umanitare", după modelul celei din orașul Oleșkî, aflat sub ocupație rusă.

Putin a susținut că Rusia controlează deja situația de securitate în Kostiantinivka și că este pregătită să ofere garanții în acest sens.

Biroul Președintelui Ucrainei a reacționat deja la aceste declarații.

Dmitro Litvin, consilier al președinției ucrainene, a avertizat asupra intențiilor Moscovei:

„Având în vedere că în Oleșki au fost aduse echipamente militare și au fost rotite trupele sub acoperirea unei operațiuni umanitare, este clar ce urmăresc în Kostiantinivka. Totuși, toate detaliile trebuie clarificate".

Jureț a calificat propunerea drept „absolut inacceptabilă".

Apărarea orașului provoacă pierderi importante armatei ruse

Kostiantinivka se află pe direcția de înaintare a trupelor ruse către aglomerarea urbană Sloviansk-Kramatorsk, ultima mare zonă urbană defensivă din regiunea Donețk. Direcția Drujkivka are, de asemenea, o importanță strategică majoră.

Jureț a recunoscut că situația militară din zonă este extrem de dificilă. Unii observatori iau deja în calcul posibilitatea unei retrageri a forțelor ucrainene. O astfel de decizie aparține însă conducerii politico-militare a Ucrainei, a precizat expertul.

Apărarea pozițiilor din această zonă, la fel ca în direcția Dobropillia, provoacă pierderi importante armatei ruse.

„Kostiantinivka este un centru defensiv extrem de important, unde un număr semnificativ de militari ruși și-au pierdut viața în ultimele trei luni", a concluzionat Serhii Jureț.