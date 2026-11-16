Un roi de 51 de drone a fost distrus cu o singură lovitură de unde electromagnetice. Cum funcționează Ejderha, sistemul testat de Turcia și numit după un animal mitic

Turcia a testat cu succes sistemul anti-drone EJDERHA, numele turcesc pentru dragon, care neutralizează dronele folosind unde electromagnetice. În cadrul testului, sistemul a reușit să distrugă un roi de 51 de drone în câteva secunde.

Sistemul folosește tehnologia undelor electromagnetice de mare putere și este montat pe o platformă mobilă. Acesta afectează componentele electronice ale aparatelor de zbor, neutralizându-le sistemele de navigație, comunicație și control, fără a fi nevoie de lansarea de rachete sau utilizarea de muniție clasică.

EJDERHA este proiectată special pentru a combate amenințările venite din partea dronelor de tip mini și micro și va deveni o componentă integrată a sistemului național de apărare antiaeriană al Turciei, cunoscut sub denumirea de "Cupola de Oțel". Sistemul este dotat cu un radar propriu și un complex electro-optic pentru detectarea, urmărirea și ghidarea precisă spre ținte.