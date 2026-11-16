Nazare: România ar putea avea o gigafabrică de inteligență artificială. Două oferte sunt în etapa finală de selecție

România ar putea face un pas către construirea uneia dintre cele mai avansate infrastructuri de inteligență artificială din regiune. Autoritățile analizează două oferte pentru dezvoltarea unei gigafabrici AI, iar proiectul ar putea avea un rezultat concret până la sfârșitul anului 2026.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul Concordia Summit 2026, unde a explicat că negocierile și evaluările se află într-o etapă avansată.

Proiectul este pregătit de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, care au început demersurile încă din vara anului trecut. Procesul național s-a desfășurat în paralel cu procedura europeană coordonată prin EuroHPC.

„Cu un efort de aproape un an de zile, în momentul de față, România are două oferte pe masă de AI Gigafactory. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au pornit această muncă încă din vara trecută. Suntem în faza finală de selecție", a declarat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Ministrul a precizat că autoritățile au preferat să nu facă anunțuri înainte ca procesul să ajungă aproape de final.

Ce este Black Sea AI Gigafactory și la ce ar folosi

Proiectul românesc poartă numele Black Sea AI Gigafactory și urmărește realizarea unei infrastructuri de calcul de mare capacitate, destinată dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale.

O asemenea infrastructură ar putea oferi resursele informatice necesare pentru antrenarea și rularea unor modele AI complexe, care au nevoie de o putere de procesare mult mai mare decât cea disponibilă pe calculatoarele obișnuite.

Inițiativa este coordonată de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României.

Autoritățile urmăresc dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale țării și consolidarea poziției României în proiectele europene dedicate inteligenței artificiale.

Regiunea Mării Negre ar putea deveni astfel un punct de interes pentru investițiile în infrastructura digitală.

Deocamdată, nu au fost anunțate companiile din spatele celor două oferte, valoarea investiției sau amplasamentul definitiv.

„Sper ca până la finalul anului să putem să definitivăm lucrurile cu un anunț pozitiv despre AI Gigafactory", a mai declarat ministrul Finanțelor.